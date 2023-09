Kaum ein Konzern kommt ohne Unternehmensberater aus. Doch einige wenige stechen aus der Masse heraus, weil selbst Vorstandschefs auf sie hören. Das sind die wichtigsten Köpfe.

In der Unternehmensberatung ist eine gute Vernetzung besonders wichtig. Unternehmensberater

Düsseldorf In kaum einem anderen Gewerbe kommt es so sehr darauf an, dass Vertrauen von Konzernchefs und Unternehmerdynastien zu gewinnen, wie unter den Strategieberaterinnen und -beratern. Lesen Sie, wie die wichtigsten Namen der Branche in Deutschland zu dem wurden, was sie heute sind. Cliffhanger: Nicht alle arbeiten bei McKinsey oder Boston Consulting.

Michael Brigl, Boston Consulting Group

Es gab Zeiten, da hat Michael Brigl sich bis zu 100 Firmen pro Monat „angeschaut“. Er hat ihre Zahlen, Geschäftsmodelle, Konkurrenzverhältnisse und Märkte analysiert und auf dieser Basis überlegt, wie er aus „einer guten eine hervorragende Firma“ machen könnte. Mit dieser Fleißarbeit Mitte und Ende der Nullerjahre legte er die Grundlage für seine Karriere.

