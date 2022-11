Verkaufs-Guru Dirk Kreuter füllt mit seinen Shows die Hallen. Er predigt Fleiß und Wachstum. Seine Jünger zahlen kräftig.

Berlin Wenn Dirk Kreuter auf der Bühne steht und mit dem Finger ins Publikum zeigt, spannen die Oberarmmuskeln sein enges Jackett. Ohne den Finger herunterzunehmen, sagt er Sätze wie: „Wenn du die Stunden zählst in deinem Beruf, hast du den falschen Beruf”. Oder: „Du entscheidest, ob du morgens liegen bleibst.“ Ein DJ im Hintergrund spielt dann epischen Techno und um ihn herum gehen kleine Feuerfontänen hoch.

Dirk Kreuter, der laut eigener Aussage Deutschlands erfolgreichster Verkaufstrainer ist, liebt Superlative. Er wohnt in Dubai im 97. Stockwerk des höchsten Gebäudes der Welt, dem Burj Khalifa. Er macht gerne in der Karibik Urlaub, pendelt zwischen Deutschland und den Emiraten, fliegt in Privatjets, lässt sich auf der Rückbank von Cabrios filmen, mag teure Immobilien, Uhren und Jachten.

