Wasserversorger Thames Water erhält millionenschwere Finanzspritze von Investoren

London Der in eine Krise geschlitterte britische Versorger Thames Water erhält von seinen Investoren finanzielle Rückendeckung. Die Anleger hätten zugestimmt, 750 Millionen Pfund (877 Millionen Euro) in Großbritanniens größtes Wasserversorgungsunternehmen zu pumpen, teilte der unter Milliarden-Schulden ächzende Konzern am Montag mit.

„Die heute angekündigte zusätzliche Investition ist das größte Kapitalunterstützungspaket, das es je im britischen Wassersektor gegeben hat“, sagte der neue Konzernchef Ian Marchant. In sicheren Gewässer ist das Unternehmen damit noch nicht: Zwar werde das zusätzliche Eigenkapital zur Stabilisierung der Bilanz beitragen, doch im Zeitraum 2025 bis 2030 würden weitere Mittel in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund benötigt.

Sorgen um die finanzielle Überlebensfähigkeit von Thames Water kamen Ende Juni auf, als Vorstandschefin Sarah Bentley abrupt kündigte. Der Konzern setzte eine neue Interims-Geschäftsführung sowie einen neuen Vorstandsvorsitzenden ein, um die Sanierung voranzutreiben.

Das Unternehmen, das etwa Pensionsfonds zu seinen Eignern zählt, häufte Schulden in Höhe von rund vierzehn Milliarden Pfund an. Die britische Regierung hatte zuvor in Erwägung gezogen, Thames Water notfalls durch eine vorübergehende Rückkehr in öffentliches Eigentum zu retten, sollten sich die Aktionäre weigern, mehr zu investieren. Der Konzern versorgt rund 15 Millionen Kunden oder mehr als ein Fünftel der Bevölkerung Großbritanniens.