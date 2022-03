Wechsel zu Ankura Nach Jahren bei der Telekom zieht es Manuela Mackert jetzt ins Beratergeschäft

Ankura dringt in das Geschäft der großen Wirtschaftsprüfer vor. Helfen soll der US-Beratungsfirma dabei Manuela Mackert, die frühere Compliance-Chefin der Telekom.

Die Juristin hilft Unternehmen aus verschiedensten Branchen bei der Risikobewertung. (Foto: CNC Communications and Networking) Manuela Mackert

Berlin Die US-amerikanische Beratungsfirma Ankura polstert ihr Team in Deutschland mit Manuela Mackert auf. Die frühere Compliance-Chefin der Deutschen Telekom werde vom Büro in Frankfurt aus arbeiten, bestätigte Ankura dem Handelsblatt. Die Juristin hilft Unternehmen aus verschiedensten Branchen in der Bewertung ihrer Risiken.

Im vergangenen Juni hatte Mackert ihren Posten bei der Telekom überraschend geräumt. Einer der Gründe dafür war nach früheren Angaben aus Konzernkreisen, dass die Telekom die Bedeutung von Compliance zurückgedreht hat.

Zwischenzeitlich hatte das Unternehmen das Ressort aufgewertet, nachdem die massive Bespitzelung von Journalisten, Gewerkschaftlern und Mitarbeitern bekannt geworden war. Als dies überwunden schien, strich der Aufsichtsrat das entsprechende Vorstandsressort.

Mit dem Ausstieg endete ihre über 17 Jahre laufende Karriere in den Reihen des Bonner Konzerns. Neben Führungsaufgaben im Bereich Compliance hatte Mackert sich in dieser Zeit um Personalthemen gekümmert. Zu ihrem Weggang bei der Telekom hielt sich Mackert bedeckt.

