 Wirecard-Skandal: Aufsicht Apas verhängt harte Strafen gegen EY

Die Prüferaufsicht Apas bestraft EY im Fall Wirecard mit einem teilweisen Wettbewerbsverbot. Die Entscheidung ist für das Unternehmen besonders schmerzhaft.

Die Entscheidung der Prüferaufsicht Apas zu EY gilt als Meilenstein in der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. (Foto: dpa) EY-Büro in Berlin

Düsseldorf, Berlin Die Prüferaufsicht Apas hat im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal massive Pflichtverletzungen durch EY festgestellt und deshalb hohe Strafen verhängt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darf in Deutschland zwei Jahre lang keine neuen Prüfungsmandate bei Unternehmen von öffentlichem Interesse übernehmen. Dazu zählen alle börsennotierten Firmen.

Hinzu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro. Die Apas bestätigte am Montagvormittag in einer Mitteilung entsprechende Informationen des Handelsblatts.

