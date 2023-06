Wirtschaftsanwälte Künstliche Intelligenz hält Einzug in Wirtschaftskanzleien

Düsseldorf Unmengen von Daten analysieren, Verträge aufsetzen, Sachverhalte abgleichen und Schriftsätze verfassen – Aufgaben, die in Wirtschaftskanzleien zum alltäglichen Geschäft gehören. Solche wiederholenden Tätigkeiten kosten Zeit und binden viele Mitarbeiter. Doch das dürfte sich schon bald ändern. Denn die Branche steht vor einem epochalen Umbruch. Der Grund: Künstliche Intelligenz (KI).

Schon heute verändert Legal Tech alte Strukturen. Die Anwendungsbereiche von KI in der Rechtsbranche sind vielfältig. KI-basierte Lösungen werden unter anderem bei der Verarbeitung großer Datenmengen, der automatisierten Dokumentenanalyse oder in der Vorbereitung von Gerichtsverfahren eingesetzt. Standardverträge können durch eine KI geschrieben werden.

Im Bereich der Textsuche und -auswertung kommt Künstliche Intelligenz bereits heute regelmäßig zum Einsatz. Die Kombination von Software und KI kann bestimmte Prozesse in Wirtschaftskanzleien automatisieren. Auch Massenverfahren können schneller und meist besser bearbeitet werden. Die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals mit Hunderttausenden ähnlich gelagerter Klagen ist dafür ein Musterbeispiel.

Die meisten Wirtschaftskanzleien haben längst erkannt, welche Chancen KI bietet – und dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Eric Wagner von Gleiss Lutz beschäftigt sich intensiv mit Legal Tech. „Die Arbeit mit KI ist sicherlich eine Erleichterung“, erzählt Wagner.

Ein Beispiel sind Sachverhaltsinformationen: Um die gesammelten Daten besser zu organisieren, nutzen Kanzleien programmierte Tools. Diese Systeme erkennen und speichern große Mengen an Informationen. Möchte ein Anwalt für ein Gerichtsverfahren alles wissen, was ein „Herrn Müller“ gesagt hat, dann sammelt das Tool die entsprechenden Aussagen und zeigt sie dem Nutzer sortiert an.

Auch in Bereichen der Cybersecurity wird Künstliche Intelligenz eingesetzt. Die sogenannte Anomalie Früherkennung zeigt ungewöhnliche Vorgänge im internen Firmennetzwerk an. Ein KI-Tool kann dann eine Meldung an die entsprechenden Teams senden, die das ungewöhnliche Verhalten genauer prüfen. So können Firmen etwa Hackerangriffe frühzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen.

KI als Herausforderung für Kanzleien

Die Kanzlei Gleiss Lutz stellt fest, dass vor allem jüngere Anwälte nicht nur an rechtlichen Themen interessiert sind, sondern sich auch für Technik begeistern können und Freude an der Arbeit mit KI-Systemen haben. „Wir sehen im Recruiting, dass viele jungen Menschen bewusst nach Legal Tech und dem Einsatz von KI in der Mandatsarbeit fragen“, sagt Wagner.

Markus Hartung ist Rechtsanwalt und berät Kanzleien zum Thema Legal Tech. Aus seiner Sicht stellt der Einzug von KI Wirtschaftskanzleien vor große Herausforderungen – auch wenn deren bewährte Geschäftsmodelle heute noch weitgehend intakt seien. Erste Auswirkungen sind laut Hartung aber sichtbar: So könnten Anwälte bestimmte Leistungen nicht mehr nach Zeitaufwand abrechnen, sondern nur noch pauschal. Dadurch gerieten manche Kanzleien zwar unter Druck, die meisten seien jedoch widerstandsfähig und trotz der Veränderungen für die Zukunft gerüstet.

Besonders einschneidend für die Branche dürfte der zunehmende Einsatz von Sprachrobotern sein. Programme wie ChatGPT könnten speziell juristisch trainiert werden und tatsächlich Aufgaben übernehmen, für die bisher Anwälte oder juristische Mitarbeiter erforderlich waren, erklärt Hartung. Damit würden vor allem Arbeiten erledigt, für die Kanzleien bisher jüngere Associates einsetzen.

Hartung beobachtet solche Entwicklungen schon heute und geht davon aus, dass sie sich rasant fortsetzen werden, zumal ChatGPT erst der Anfang ist und viele Tech-Konzerne an ähnlichen Bots arbeiten, teilweise mit juristischer Expertise. Es ist absehbar, dass Sprachmodelle auch Teile der Jobs von Juristen übernehmen. Die automatisch generierten Inhalte müssen womöglich schon bald nicht von teuren Junganwälten überprüft werden, die teilweise 150.000 Euro im ersten Berufsjahr verdienen. Solche Aufgaben könnten etwa durch wissenschaftliche Mitarbeiter erledigt werden.

Konkurrenz für Junganwälte

Ganz ohne Nachwuchs würden Anwaltskanzleien jedoch nicht auskommen, prognostiziert Legal-Tech-Experte Hartung. „Die Wertschöpfung kommt aber von erfahrenen Associates und Partnern.“ Dadurch können Kanzleien die Ausbildungskosten nicht mehr über den Stundensatz auf ihre Mandanten verlagern.

„Wenn bestimmte Standards erkannt werden, kann die Software automatisch Antworten erstellen, die nur noch auf Plausibilität überprüft werden müssen“, erklärt Hartung. So würden Arbeitsprozesse beschleunigt und die Ergebnisse nicht mehr von Anwälten überprüft, sondern durch speziell angeleitete Mitarbeiter.

In Zukunft entwickeln sich Kanzleien eher zu Unternehmen, die nicht mehr allein hochwertigen Rechtsrat anbieten, prognostiziert Hartung. Kanzleien müssten neben den Anwälten mit einem kompletten Jurastudium und zwei Staatsexamen auch Mitarbeiter mit anderen Qualifikationen für sich gewinnen. Disziplinen wie Betriebswirtschaftslehre oder Informationstechnologie würden auch für Kanzleien immer wichtiger. Neben den großen Rechtsdienstleistern könnten zahlreiche kleine, hochspezialisierte Beratungsteams entstehen, die interdisziplinär arbeiten. Die genauen Auswirkungen dieser Entwicklung lassen sich bisher nur erahnen, sagt Hartung. Klar ist nur, dass Kanzleien vor einer Transformation stehen und Arbeitsprozesse anpassen müssen.

Der Verband für Legal Tech sieht die Veränderungen in der Kanzlei-Welt. „Insbesondere die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen und die aktuellen Entwicklungen von KI-basierten Sprachmodellen werden an Bedeutung gewinnen“, erklärt Alisha Andert, Vorstandsvorsitzende des Legal Tech Verbands. Kanzleien, Rechtsabteilungen und Rechtsschutzversicherungen würden sich strategisch neu ordnen müssen.

Der Einzug von KI sorgt auch für datenschutzrechtliche Herausforderungen. Besonders im beruflichen Alltag von Kanzleien spielt der Datenschutz eine wichtige Rolle. „Wir verwenden uns überlassene Daten nur für den Zweck der Mandatsbearbeitung unter strenger Einhaltung des Standes- sowie Datenschutzrechts. Diese mandatsbezogenen Daten dürfen nicht ohne Weiteres zum Anlernen von AI-Tools herangezogen werden“, erklärt Eric Wagner von Gleiss Lutz. Oft handelt es sich um interne Eigenentwicklungen und nicht um Cloud-Services.

Menschliche Expertise ist wichtig

Laut Hartung müssen bei der Verwendung von Sprachmodellen Fragen der Geheimhaltung und des Datenschutzes besonders beachtet werden. Wenn Sprachmodelle konkrete Mandantendaten nutzen, kann dies zu einem Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung führen. Besonders problematisch ist es, wenn Daten auf US-Servern verarbeitet werden.

Aus Hartungs Sicht ist es auch wichtig, den Einsatz von KI gegenüber dem Mandanten transparent zu machen. Diese müssten bereit seien, Ergebnisse mit potenziellen Fehlern zu akzeptieren – insbesondere für einfachere Schreiben. Im Verwaltungsbereich könnten Sprachmodelle auch bei weniger standardisierten Aufgaben unterstützen.

Anwälte glauben dennoch nicht, dass ihnen die Arbeit ausgeht, vor allem bei komplexen Fragen. „Wenn es um Themen geht, bei denen die Gesamtstrategie abgestimmt werden muss, ist die menschliche Expertise weiterhin wichtig“, betont Wagner.

Aktuell ist die Anwendung von KI in Deutschland kaum reguliert. Mit der Veröffentlichung von ChatGPT rufen immer mehr Politiker nach strengeren Regulierungen. Zuletzt wollte das Europaparlament Künstliche Intelligenz in Zukunft strikter regulieren.

Die EU arbeitet an einem „AI Act“, um einen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz zu schaffen. Zuletzt haben die zuständigen Ausschüsse des Europaparlaments bereits einen Entwurf zur KI-Regulierung verabschiedet. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek (CDU) hat zu der Regulierung von KI eine klare Meinung: „Es muss klug reguliert werden, nicht per se strikt.“ Der ehemalige IT-Berater hält eine individuelle Risikoabwägung für wichtig. Für Rechtsanwalt Wagner ist klar: „Der Gesetzgeber wird früher oder später mehr und genauer definierte Regeln für die Verwendung von KI schaffen.“

Wie die Kanzlei der Zukunft aussieht, lässt sich auch aufgrund solcher Unsicherheiten nicht konkret vorhersagen. Strukturelle Veränderungen sind aber absehbar. Markus Hartung geht davon aus, dass die Sozietäten zukünftig genauer überlegen, ob sie Anwälte für ihre juristischen Tätigkeiten einstellen oder juristisch geschulte Mitarbeiter ohne Anwaltszulassung.

