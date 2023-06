Künstliche Intelligenz verspricht das neue große Geschäft für die Beraterbranche zu werden. Vor allem ein Unternehmen geht in die Offensive.

Bei den Beratungsunternehmen BCG, Roland Berger und Bain & Company sind die KI-Projekte unterschiedlich ausgeprägt – werden aber bei allen auf Vorstandsebene behandelt. (Foto: PR) Michael Brigl, Hasmeet Kaur, Walter Sinn

Die Ankündigung von Accenture kam einer Kampfansage gleich. Der IT-Berater teilte vor wenigen Tagen mit, drei Milliarden Dollar in das Segment Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren – und ein KI-Expertenteam von 80.000 Mitarbeitern aufzubauen.

Der börsennotierte Konzern, der mit einem Umsatz von 62 Milliarden Dollar und insgesamt 700.000 Mitarbeitern in der IT-Beratung eine Macht ist, drängt schon seit einigen Jahren in die margenträchtige Königsklasse der Strategieberatung. Beim neuen Boomthema KI will Accenture direkt vorn dabei sein – und setzt die Konkurrenz um McKinsey und die Boston Consulting Group (BCG) vom Start weg unter Druck, auch wenn unter den 80.000 nicht nur Berater sein werden, sondern auch viele IT-Techniker.

