Die Gesellschaft hat im globalen Vergleich zu hohe Verwaltungskosten und leidet unter den Folgen des Wirecard-Skandals. Der Umbau soll EY fit für die Aufspaltung machen.

Die Gesellschaft will vor der geplanten Aufspaltung in zwei voneinander unabhängige Unternehmen ihre Rentabilität stärken. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) EY-Büros in Stuttgart

Düsseldorf Die Prüfungsgesellschaft EY strafft mit einem Stellenabbau ihre Organisation in Deutschland. Gut 380 Stellen sollen in sogenannten Backoffice-Bereichen wie Marketing und Verwaltung gestrichen werden. Zusätzlich sollen die Verträge von 40 der rund 800 Partnerinnen und Partner aufgelöst werden, wie es in Kreisen des Unternehmens heißt. Zuerst hatte die „Financial Times“ über die Pläne berichtet.

Offiziell bestätigte EY am Donnerstag nur, dass in Deutschland „strukturelle Veränderungen mit Personalmaßnahmen“ geplant seien. Man wolle sich damit bestmöglich für den zukünftigen Erfolg positionieren. Man werde Gespräche mit Arbeitnehmervertretern und Betroffenen führen. Der Stellenabbau würde 3,8 Prozent der Gesamtbelegschaft von 11.000 Mitarbeitenden entsprechen.

Grund für den Umbau sind mehrere Entwicklungen, wie es in Unternehmenskreisen heißt. EY will vor der geplanten Aufspaltung in zwei voneinander unabhängige Prüfungs- und Beratungsunternehmen seine Rentabilität stärken. Eine interne Analyse der Landesgesellschaften habe gezeigt, dass die Verwaltungskosten in Deutschland im globalen Vergleich zu hoch sind.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen