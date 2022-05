Wirtschaftsprüfer EY-Chef Carmine Di Sibio mischt die Branche auf

Di Sibio will das Prüfungsgeschäft vom Consulting trennen. So soll die Qualität der Bilanzprüfung verbessert werden – doch hinter dem Projekt steckt mehr.

Vorsichtige Worte über einen Schritt, der die Branche der Wirtschaftsprüfer kräftig aufmischen würde. (Foto: Bloomberg) Carmine Di Sibio

Düsseldorf Gerade erst saß Carmine Di Sibio mit anderen Managern im Schweizer Davos zusammen und erörterte auf dem Weltwirtschaftsforum die Weltlage. Alle bereiteten sich auf einen Konjunkturabschwung vor, kein Zweifel, sagte der globale Chef der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Dennoch blieben die Firmen umtriebig, es gebe viele Digitalprojekte, Deals und Abspaltungen.

Da wird er auch das eigene Unternehmen im Hinterkopf gehabt haben. Denn die EY-Führung um Di Sibio arbeitet in einem geheimen Projekt selbst an einer Aufspaltung: Das Stammgeschäft mit Wirtschaftsprüfung könnte in ein eigenständiges Unternehmen ausgegliedert und so von den Beratungseinheiten abgetrennt werden, heißt es in Unternehmenskreisen.