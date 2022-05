Wirtschaftsprüfer Nach Bilanzskandalen: Großbritannien plant schärfere Regeln für die Bilanzprüfung

Die Arbeit der „Big Four“ wird in Großbritannien künftig stärker kontrolliert.

Düsseldorf Die britische Regierung hat am Dienstag nach monatelangen Konsultationen ihren Plan für die Reform der Unternehmensberichterstattung und der Abschlussprüfung vorgelegt. Die Briten wollen eine neue Regulierungsbehörde schaffen. Diese soll die Bilanzierung in den Unternehmen und die Arbeit der Wirtschaftsprüfer überwachen und steuern.

Die neue Aufsicht mit dem Namen Audit, Reporting and Governance Authority (Arga) bekommt weitreichende Rechte. So soll sie schrittweise verpflichtende Shared-Audits einführen, bei denen neben einer großen Prüfungsgesellschaft für den Konzern auch kleinere Dienstleister bei der Prüfung von Töchtern zum Zuge kommen. Die Behörde hat zudem die Befugnis, die Marktmacht einzelner großer Prüfungsgesellschaften begrenzen zu können.

Auf eine gesetzliche Vorschrift, große Wirtschaftsprüfer im Zweifel aufzuspalten, verzichtet die britische Regierung. Kritiker hatten solch einen Schritt gefordert, um Interessenskonflikte innerhalb der Prüfgesellschaften zu verhindern. Die „Big Four“ – PwC, EY, KPMG und Deloitte – betreiben neben dem Prüfungsgeschäft auch Unternehmensberatungen unter einem Dach.

Dieses Modell ist im Zuge der vielen Bilanzskandale der vergangenen Jahre in die Kritik geraten. Die großen Prüfer wehren sich gegen den Zwang zur Trennung. Die britische Reform sieht nun aber zumindest vor, dass die Arga im Zweifel eine operative Trennung der beiden Geschäfte anordnen kann.

Selbst in den Reihen der „Big Four“ wird derzeit diskutiert, ob eine Aufspaltung nicht der bessere Weg für die Weiterentwicklung wäre. Vergangene Woche kamen derartige Pläne von EY ans Licht: Die Prüfungsgesellschaft erwägt die Abspaltung des Prüfungsgeschäft in eine eigenständige, unabhängige Einheit. Damit sollen auch die Beratungsteams gestärkt werden, die sich wegen zunehmender gesetzlicher Regulierung bei den Prüfern in ihrem Geschäft eingeschränkt sehen.

Mit der Reform will London das Vertrauen in die Bilanzen und Berichte der Unternehmen stärken. Eine verlässliche Unternehmensberichterstattung sei für gut funktionierende Finanzmärkte, Unternehmensinvestitionen und Wachstum unerlässlich, heißt es im Bericht. Sie ermögliche allen interessierten Kreisen eine fundierte Bewertung der Leistung und der Unternehmensführung.

Mehrere große Unternehmenszusammenbrüche und Bilanzskandale hätten jedoch im Vereinigten Königreich „schwere wirtschaftliche und soziale Schäden verursacht und Aspekte des Systems der Unternehmensberichterstattung und -führung infrage gestellt“, heißt es weiter.

Mehr Wettbewerb unter den Wirtschaftsprüfern

In Deutschland hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr bereits mit einem neuen Gesetz reagiert, mit dem das Vertrauen in die Integrität des Finanzmarkts gestärkt werden soll. Es war eine Reaktion auf den Wirecard-Skandal. Das sogenannte FISG sieht eine schnellere Rotation der Prüfer und deren höhere Haftung vor. Die Bafin wird zur zentralen Überwachsungsbehörde für die Unternehmensbilanzierung.

Diese Rolle nimmt in Großbritannien künftig die Arga ein. Ihr Hoheitsgebiet geht aber über das der Bafin hinaus: Sie ist zugleich oberste Aufsicht über die Arbeit der Abschlussprüfer. In Deutschland macht dies weiterhin die eigenständige Apas-Behörde, die im Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist.

Zu den neuen Regeln in Großbritannien gehört auch eine stärkere Berichterstattung über die Wirkungsweise der internen Kontrollsysteme in Unternehmen. Die Arga wird die Berichtspraxis der Firmen stärker überwachen und neue Standards setzen. Eine Verpflichtung zu sogenannten „Joint Audits“ wollen die Briten nicht. Dabei arbeiten zwei Prüfungsunternehmen nach dem Vier-Augen-Prinzip am gleichen Bilanztestat.

Das vorgesehene „Shared Audit“ ist eine abgeschwächte Variante davon. Die Briten wollen auf diesem Weg mittelgroße Prüfungsfirmen an die großen Mandate heranführen und so für mehr Wettbewerb sorgen. In Deutschland gibt es beide Möglichkeiten bereits auf freiwilliger Basis. Vor „Joint Audits“ schrecken viele Firmen aber zurück. „Shared Audits“ gibt es hingegen vereinzelt.

Regulatorische Eingriffe ausschließlich begründet mit der Gestaltung des Prüfermarktes hält das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) für nicht zielführend. Dies gilt auch für die in England erwogene Verpflichtung zu Shared Audits. IDW-Vorstandssprecher Klaus-Peter Naumann bewertet die Pläne der Briten insgesamt gemischt: „Bei der stärkeren Verzahnung von Unternehmensführung und Abschlussprüfung, wie es Großbritannien plant, sind wir in Deutschland jetzt schon weiter“, sagte er dem Handelsblatt.

Doch sieht er wichtige Elemente, die auch die Debatte in Deutschland über Bilanzberichte weiter anfeuern könnten. In Großbritannien müssen Firmen künftig ein ausführlich begründetes Statement darüber abgeben, wie widerstandsfähig sie sich gegenüber äußeren Einflüssen sehen und wie sie sich konkret für solche Risiken rüsten. „Das geht weit über den in Deutschland vorgeschriebenen Risikobericht hinaus und schafft noch mehr Transparenz“, sagt Naumann.

