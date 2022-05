Wirtschaftsprüfer Nach Bilanzskandalen wie Wirecard: EY arbeitet an Abspaltung des Prüfungsgeschäfts

In einem geheimen Projekt spielt die US-Prüfungsgesellschaft eine Aufspaltung durch. Ein solcher Schritt könnte das Geschäftsmodell der „Big Four“ radikal verändern.

Der Wirecard-Skandal hat dem Ruf des Unternehmens sehr geschadet. (Foto: dpa) EY in Berlin

Düsseldorf Die international agierende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY arbeitet an Plänen für eine weltweit geltende Abspaltung des Prüfgeschäfts von den Beratungseinheiten. Dieses Projekt werde derzeit auf globaler Ebene hinter verschlossenen Türen erörtert, sei aber noch in einem sehr frühen Stadium, erfuhr das Handelsblatt am Freitag aus Unternehmenskreisen. Zuerst hatte der Blog des australischen Investigativjournalisten Michael West darüber berichtet.

Das Motiv für die Aufspaltung ist die zunehmende staatliche Regulierung des Geschäfts mit der Bilanzprüfung. Auf die zahlreichen Skandale wie in Deutschland der Fall Wirecard haben Gesetzgeber in vielen Ländern mit neuen Einschränkungen für die Wirtschaftsprüfer reagiert. Die machen es für die Gesellschaften zunehmend schwieriger, Prüfung, Steuer- und Managementberatung unter einem Dach zu vereinen.

Die Behörden vor allem in den USA und Großbritannien haben schon länger mögliche Interessenkonflikte zwischen Prüfung und Beratung ins Visier genommen.