Wirtschaftsprüfer Schärfere Regeln, mehr Qualität: Wie EY nach dem Fall Wirecard die Prüfung neu ausrichtet

Düsseldorf EY hat einen Fünf-Punkte-Plan zur Neuausrichtung seiner Wirtschaftsprüfung entwickelt. Die Gesellschaft reagiert damit auch auf den Wirecard-Skandal, in dem EY als langjährigem Abschlussprüfer des Zahlungsdienstleisters schwere Versäumnisse vorgeworfen werden. Der Plan wird am Donnerstagvormittag der Belegschaft vorgestellt und ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, liegt aber dem Handelsblatt vor.

Im Kern gibt sich EY schärfere Regeln für die Annahme neuer Aufträge in der Abschlussprüfung von Unternehmen. Die Bilanztestierung bei den Mandanten soll durch den Einsatz neue Technologie und durch Trainings unterstützt werden. Im Fokus steht das interne Risikomanagement, das mit einer neuen internen Revision ausgebaut werden soll. Die Arbeitsbelastung soll unter anderem durch Neueinstellungen reduziert werden, um in den Prüferteams Überlastungen zu vermeiden.

Es ist das Ergebnis der Aufarbeitung, die EY im Frühjahr 2021 gestartet hat. Vor gut zwei Jahren war der Skandalkonzern Wirecard zusammengebrochen. Den Abschlussprüfern wird seither vorgeworfen, das auf Scheingeschäften basierende Modell von Wirecard nicht entlarvt und die Bilanzen trotz wachsender Hinweise auf Unregelmäßigkeiten stets abgesegnet zu haben.

EY hat dadurch einen großen Reputationsschaden erlitten und sieht sich zahlreichen Klagen von Wirecard-Aktionären ausgesetzt. Die deutsche Prüferaufsicht Apas ermittelt gegen mehrere EY-Mitarbeiter und könnte noch im Sommer 2022 ein Bußgeld gegen die Firma verhängen.

Nun prescht die zweitgrößte deutsche Prüfungsgesellschaft mit dem eigenen Plan zu einer Neuausrichtung vor. „Wir haben intensiv daran gearbeitet, mögliche Schwachstellen zu erkennen, um daraus zu lernen, um Konsequenzen zu ziehen – und um unseren Beitrag zu leisten, damit sich ein solches Ereignis nicht wiederholen kann“, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben von Geschäftsführung und Aufsichtsrat an die Mitarbeiter.

Ziel seien die weitere Steigerung der Qualität der Prüfung und ein Kulturwandel im Unternehmen. „Wer schonungslos sucht, wird fündig“, heißt es in der internen Analyse. Jetzt stehe der „umfassendste Veränderungsprozess in der mehr als hundertjährigen Geschichte“ bevor.

Mit solch markigen Worten will EY den Mitarbeitenden die Bedeutung des Plans einschärfen. Die Gesellschaft weiß um den Vertrauensverlust in der Wirtschaft und fürchtet, wegen des Wirecard-Skandals gegenüber Konkurrenten wie PwC, KPMG, Deloitte oder Aufsteigern wie BDO bei der Auftragsvergabe den Kürzeren zu ziehen.

Bisher haben sich die Mandanten noch nicht im großen Stil abgewendet. EY prüft zehn der Dax-40-Firmen, darunter Volkswagen, die Deutsche Bank und Siemens. Nur die Telekom hat der Gesellschaft zuletzt den Auftrag entzogen und an Deloitte vergeben. In den nächsten Jahren stehen zahlreiche Ausschreibungen im Dax an, bei denen EY mitmischen will.

Der Reputationsschaden ist das eine Problem für EY. Finanziell schwerwiegender könnten sich die Schadensersatzprozesse entwickeln, denn dort geht es um Milliardenbeträge. Bisher hat die Gesellschaft viele Prozesse von Klägern in erster Instanz gewonnen, weil diese den Tatbestand des Vorsatzes bei den EY-Prüfern nicht nachweisen konnten.

Kommission um Theo Waigel soll den Plan überwachen

Es stehen aber mögliche weitere Klagen institutioneller Investoren und des Insolvenzverwalters der Wirecard AG an. Das Oberlandesgericht München hatte Ende 2021 gravierende Zweifel an den Entscheidungen in erster Instanz geäußert. Im März hatte das Münchener Landgericht eine Sammelklage nach dem Kapitalanleger-Musterverfahren gegen EY zugelassen.

Für die Aufarbeitung vor Gericht spielt der nun vorgelegte Fünf-Punkte-Plan keine Rolle. Doch er zeigt, woran es EY in der Vergangenheit aus eigener Sicht gemangelt hat. Einfluss auf den Bericht hat die externe Kommission genommen, die EY im vergangenen Jahr eingesetzt hat.

Ihr gehören der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel, die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries, der frühere Siemens-Aufseher Hans Michael Gaul und die Wirtschaftsprüferin Liesel Knorr an. Die Kommission soll im ersten Halbjahr überprüfen, ob die Pläne auch tatsächlich umgesetzt wurden.

EY wird gefragt, warum sich die Firma nicht von dem Skandalkonzern getrennt hat. (Foto: action press) Fahndung nach dem Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek

Immer wieder wird EY die Frage gestellt, warum die Gesellschaft das Mandat von Wirecard überhaupt angenommen und vor allem warum sie es behalten habe, obwohl die Vorwürfe gegenüber dem Zahlungsdienstleister in der Öffentlichkeit immer größer wurden. EY hätte einen laufenden Auftrag zwar nicht kündigen, sich aber bei der Neuvergabe zurückziehen können.

Im Fünf-Punkte-Plan geht EY nicht konkret auf diese Fragen ein. Künftig soll nun aber ein neu geschaffenes „Risk & Audit Quality Board“ über die Auftragsannahme in der Abschlussprüfung wachen. „Zusätzlich werden Experten aus der Forensik von EY und neue Methoden der Auswertung von Daten und der Medienberichterstattung systematisch einbezogen werden“, heißt es.

Das neue Gremium soll auch prüfen, ob die Mandanten in die richtige Risikoklasse eingestuft wurden. Bei Wirecard wurde EY vorgeworfen, den Konzern nicht konsequent als Hochrisikomandant mit den entsprechend intensiveren Prüfungshandlungen behandelt zu haben. Die Risikoprüfung will EY nun verschärfen.

„Anomalien“ in Bilanzen entdecken

Alle großen Wirtschaftsprüfer setzen auf die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz und Robotik in der Abschlussprüfung. So sollen die Mitarbeitenden von Standardaufgaben wie der Belegprüfung entlastet werden. In der frei gewordenen Zeit sollen sich EY-Prüfer künftig auf die Auswertung von „Mustern und Anomalien in den Finanzprozessen konzentrieren, um Regelverstöße, Betrug und Korruption in Unternehmen leichter zu entdecken“.

In Trainings soll den EY-Teams die erforderliche „kritische Grundhaltung“ eingeschärft werden – ein weiterer versteckter Hinweis auf die Kritik: EY wird vorgeworfen, dass es an dieser kritischen Grundhaltung gegenüber dem Wirecard-Management oft gefehlt habe. Wörtlich heißt es in dem Bericht, dass alle Mitarbeitenden ermutigt werden sollen, „unangenehme Wahrheiten auszusprechen“.

EY will das Personal im Risikomanagement deutlich aufstocken und die Interne Revision ausbauen. Die Whistleblower-Hotline wird für Dritte von außen geöffnet. Neu besetzt werden solle auch der Aufsichtsrat, wo künftig mindestens 50 Prozent der Vertreter der Kapitalseite externe Persönlichkeiten sein sollen. Damit will EY die Unabhängigkeit des Gremiums stärken.

