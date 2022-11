Ab 2024 soll Melanie Sack die Führung des Branchenverbands von Klaus-Peter Naumann übernehmen. Zwei langjährige Spitzenkräfte haben sich dagegen verabschiedet. Das alles wirft Fragen auf.

Die ehemalige Sprecherin des IDW wird 2024 Nachfolgerin des IDW-Chefs. (Foto: IDW (2)) Melanie Sack und Klaus-Peter Naumann

Düsseldorf „Herausragend“, „eine Koryphäe“, „Klaus-Peter Naumann ist der beste Interessenvertreter, den man sich vorstellen kann“. Wenn Branchenvertreter über den Chef des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) sprechen, greifen sie gern zu Superlativen. Ein Problem gibt es jedoch: Er hinterlässt große Fußstapfen.

Naumann ist 63 Jahre alt, 2024 wird er die Spitze des IDW verlassen. Seine Nachfolgerin steht bereits fest: Melanie Sack, Naumanns ehemalige Pressesprecherin. Es ist eine Entscheidung, die im Umfeld des Instituts und in der Branche für viel Unverständnis sorgt.

Das IDW ist eine mächtige Interessenvertretung der Wirtschaftsprüfer, es setzt die praktischen Standards für die Bilanzprüfung in Deutschland, organisiert Fortbildungen und pflegt Kontakte in die Politik. Das Institut hat rund 13.000 Mitglieder, etwa 80 Prozent aller Prüferinnen und Prüfer sind dort organisiert. Wer an der Spitze des IDW steht, hat viel Einfluss.

