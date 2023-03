Wirtschaftsprüfung „Big Four“-Herausforderer Grant Thornton wird Prüfer der Porsche-Holding

Düsseldorf Die Bilanzen der Porsche SE werden künftig von der Düsseldorfer Wirtschaftsprüfung Grant Thornton testiert. Das bestätigten beide Unternehmen am Donnerstag. Bei der Porsche SE handelt es sich um die im Dax notierte Dachgesellschaft von Volkswagen. Grant Thornton übernimmt bereits im laufenden Geschäftsjahr die Prüfung mit allen Zwischenberichten.

Die Beratung hatte schon vor wenigen Wochen erklärt, ein Dax-Mandat erobert zu haben. Nun ist auch bekannt, welchen Konzern das betrifft. Mit Grant Thornton stößt neben BDO ein zweiter mittelgroßer Anbieter im Prüfungsgeschäft in das oberste deutschen Börsensegment vor und durchbricht die Dominanz der „Big Four“. PwC, Deloitte, KPMG und EY beherrschen nahezu komplett das Prüfungsgeschäft im Leitindex Dax 40.

BDO war es als Nummer fünf der Branche zuvor erstmals gelungen, ein Dax-Mandat in der Abschlussprüfung zu gewinnen. Die Hamburger Gesellschaft übernimmt ab diesem Jahr das Bilanztestat beim Softwarekonzern SAP.

Auch BDO hatte sich um das Mandat der Porsche SE bemüht, um die Rolle als Herausforderer der „Big Four“ zu festigen. Beide mittelgroßen Anbieter wurden vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Porsche Automobil Holding empfohlen. In der Endrunde des Auswahlverfahrens setzte sich Grant Thornton durch.

In der Porsche SE haben die Familien Porsche und Piëch ihre Mehrheitsanteile an Volkswagen gebündelt. Die Familienholding betreibt kein operatives Geschäft und darf nicht mit dem Sportwagenbauer Porsche verwechselt werden, der ebenfalls im Dax notiert ist und weiterhin von EY geprüft wird – was auch für VW gilt.

Porsche SE wechselt Prüfer nach 2019 erneut

Der Wechsel bei der Porsche SE kommt überraschend. Denn erst im Jahr 2019 hat die Holding einen neuen Prüfer gesucht und Marktführer PwC bestellt. Gesetzlich sind börsennotierte Unternehmen nur alle zehn Jahre zu einem Austausch verpflichtet.

Hier hat auch die Beteiligungsgesellschaft der Familien Porsche und Piëch ihren Sitz. (Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich) Logo am Porscheplatz in Stuttgart

Porsche nannte auf Anfrage regulatorische Gründe als Motiv für die erneute Ausschreibung. Was damit gemeint sein dürfte: Wegen der zuletzt verschärften Gesetzgebung müssen Abschlussprüfer andere Dienstleistungen für den Mandanten weiter einschränken. PwC ist als Berater für den Volkswagen-Konzern tätig, über den die Porsche SE wacht.

Grant Thornton war schon 2019 in die Endrunde der Prüferwahl bei der Porsche Holding gekommen, hatte aber damals das Nachsehen. „In den vergangenen Jahren haben wir unsere Expertise und unser Leistungsportfolio stark ausgeweitet und gestärkt“, sagte Grant-Thornton-Deutschlandchef Michael Häger. „Damit qualifizieren wir uns nun als Prüfer, der auch einen Dax-40-Konzern umfassend unterstützen kann.“

Grant Thornton ist mit einem Umsatz von zuletzt 180 Millionen Euro die Nummer zehn der deutschen Wirtschaftsprüfer. Die Gesellschaft gehört dem weltweiten Grant-Thornton-Netz an und verfügt damit auch über Prüfungskapazitäten im Ausland.

Der Mandatsgewinn bei der Porsche SE ist vor allem ein Prestigeerfolg für die Düsseldorfer. Rein wirtschaftlich gesehen gehört dieser Auftrag nicht zu den attraktivsten im Dax: PwC bekam zuletzt ein Honorar von 800 Millionen Euro, was im Dax-Vergleich an unterer Stelle liegt.

Das Wechselspiel im obersten Börsensegment geht damit weiter. Bis Ende 2022 hat ein Großteil der Dax-40-Unternehmen den Abschlussprüfer gewechselt. Eine Neubesetzung steht nur noch bei den Healthcare-Unternehmen Sartorius und Qiagen sowie den Konsumgüterkonzernen Beiersdorf und Zalando aus.

