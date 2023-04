Der Stellenabbau kommt nur eine Woche nach Beendigung der Aufspaltungspläne und dürfte vor allem die Beratungseinheiten von EY treffen.

Das Unternehmen leidet unter dem abflauenden Beratungsgeschäft. (Foto: Reuters) Firmengebäude von EY

Düsseldorf Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hat einen umfangreichen Stellenabbau in den USA angekündigt. Man habe die „schwierige Entscheidung“ zum Abbau von gut 3000 Arbeitsplätzen getroffen, teilte die Gesellschaft mit. EY begründete den Schritt mit Überkapazitäten in mehreren Bereichen. Dazu dürften vor allem die Beratungseinheiten gehören.

Der Abbau kommt, nur eine Woche nachdem EY die Pläne für eine globale Aufspaltung des Konzerns gestoppt hat. Die Gesellschaft wollte das gesamte Beratungsgeschäft in ein eigenständiges Unternehmen abspalten. Doch die internen Differenzen über die Details der Trennung waren vor allem in den USA so groß, dass keine Einigung unter den Partnern erzielt werden konnte.

EY unterstrich, dass der verkündete Stellenabbau keine Reaktion auf das Scheitern der Aufspaltungspläne sei. Er sei Folge der schwierigeren aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen auch EY leidet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen