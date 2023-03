In Deutschland gilt die Zustimmung für die Aufspaltung als sicher, Partner in den USA rebellieren jedoch. EY muss nachbessern, um eine schwere Krise zu vermeiden.

Die Gesellschaft will das Beratungsgeschäft von der Wirtschaftsprüfung abspalten. (Foto: imago images/Michael Gstettenbauer) EY-Gebäude in Düsseldorf

Düsseldorf Die Prüfungsgesellschaft EY strebt eine zügige Lösung im internen Streit über die Aufspaltungspläne an. Die globale Führung plant dazu in den kommenden Wochen Gespräche mit Partnern und den großen Landesgesellschaften, wie es in Kreisen des Unternehmens heißt. Zuletzt hatte es vor allem in den USA Widerstände gegen die Pläne gegeben.

EY will das Beratungsgeschäft von der Wirtschaftsprüfung abspalten und so zwei getrennte und unabhängige Unternehmen schaffen. Das wäre eine Revolution in der Prüferbranche, in der PwC, Deloitte, KPMG und bisher auch EY beide Sparen integriert betreiben. Aber die Trennung ist hochkomplex.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen