 Durchschnittseinkommen: Was ist das Durchschnittsgehalt in Deutschland?

Im Schnitt erhält jeder Deutsche 49.200 Euro, aber noch lange nicht alle. Ein Blick auf die statistische Methode und den tatsächlichen Gehaltsunterschied.

Deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen im Schnitt 49.200 Euro brutto. Von diesem Gehalt können Verkäuferinnen und Verkäufer nur träumen. Auch Beschäftige anderer systemrelevanter Berufe, wie Pfleger und Pflegerinnen oder Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe, haben am Ende des Monats weit weniger Geld auf ihrem Konto.

Wie also setzt sich diese Summe zusammen? Und was genau versteht man unter dem Durchschnittseinkommen? Und gäbe es eine bessere Methode, das Durchschnittseinkommen zu messen? Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Thema Durchschnittseinkommen lesen Sie hier.

Eins vorweg: Das Durchschnittseinkommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unterscheidet sich in Deutschland stark – je nach Branche, Region und Geschlecht.

Was ist das Durchschnittseinkommen?

Das Durchschnittseinkommen ist der Mittelwert der Bruttogehälter aller rentenversicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Jährlich wird die Höhe des Durchschnittseinkommens vom Statistischen Bundesamt erhoben und von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates festgestellt und veröffentlicht.

Aber Achtung: Die Daten des Statistischen Bundesamtes benennen das durchschnittliche Bruttoeinkommen aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland, also das sogenannte Arithmetische Mittel. Aussagekräftiger wäre jedoch der Median.

Der Median, oder auch Zentralwert genannt, ist derjenige Messwert, der genau in der Mitte aller einzelnen Daten liegt, wenn man die Messwerte der Größe nach sortieren würde.

Mit dieser Methode werden Ausreißer, wie die Gehälter von Großverdienern, im Ergebnis nicht berücksichtigt. Beim Arithmetischen Mittel hingegen wird das gesamte Einkommen durch die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten geteilt. Damit gleicht ein Millionengehalt statistisch gesehen viele geringe Gehälter aus.

Wie hoch war das Durchschnittseinkommen 2021?

Im Jahr 2021 lag das Durchschnittseinkommen in Deutschland bei 49.200 Euro brutto. Damit ist das Einkommen im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 1500 Euro gestiegen. Der aktuelle Wert entspricht einem monatlichen Bruttogehalt von 4100 Euro bei einer Vollzeitstelle. Bei einer Person mit der Steuerklasse I in Baden-Württemberg ergibt das 2588,13 Euro netto.

Die Daten gehen aus der jährlichen Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. Sonderzahlungen, zum Beispiel in Form von Urlaubs-, Weihnachtsgeld oder Gratifikationen, sind hier nicht berücksichtigt.

Die Branche hat Einfluss auf das Durchschnittseinkommen

Besonders große Einkommensunterschiede ergeben sich im Vergleich der Branchen. Laut dem Statistischen Bundesamt verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Branchen „Erbringung von Finanz- und Versicherungs­dienst­leistungen“, „Information und Kommunikation“ und „Energie­versorgung“ im Jahr 2021 am meisten. Hier bekamen die Beschäftigten im Monat durchschnittlich zwischen 5207 und 5693 Euro brutto.

Am wenigsten verdienten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Gastgewerbe. Sie erhielten einen durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst in Höhe von 2138 Euro.

Durchschnittseinkommen in Deutschland: Tabelle der meistbezahlten Branchen

Rang Branche Bruttoeinkommen im Jahr 2021 1. Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 81 929 Euro 2. Information und Kommunikation 81 929 Euro 3. Energieversorgung 71 683 Euro 4. Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 68 820 Euro 5. Grundstücks- und Wohnungswesen 59 907 Euro 6. Erziehung und Unterricht 58 597 Euro 7. Verarbeitendes Gewerbe 57 253 Euro 8. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 56 019 Euro 9. Kunst, Unterhaltung und Erholung 54 835 Euro 10 Gesundheits- und Sozialwesen 53 084 Euro 11. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozial­versicherung 51 857 Euro 12. Sonstige Dienstleistungen 51 140 Euro 13. Handel 50 182 Euro 14. Wasserversorgung 47 603 Euro 15 Baugewerbe 46 410 Euro 16. Verkehr und Lagerei 41 730 Euro 17. Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 35 690 Euro 18. Gastgewerbe 26 820 Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt

Wie beeinflusst das Geschlecht das Durchschnittseinkommen?

Auch das Geschlecht kann die Höhe des Einkommens beeinflussen. Frauen erhalten im Schnitt weniger Gehalt für die gleiche Arbeit als ihre männlichen Kollegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug das durchschnittliche Bruttoeinkommen im Jahr 2021 bei Männern in Vollzeit 23,20 Euro pro Stunde. Frauen in Vollzeit verdienten hingegen nur 19,12 Euro. Diese Lohnlücke wird als Gender Pay Gap bezeichnet.

Was ist der Gender Pay Gap?

Der Gender Pay Gap ist die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenlohns der Frauen im Verhältnis zum Lohn der Männer. 2021 haben Frauen rund 18 Prozent weniger Geld für ihre Arbeit erhalten als ihre männlichen Kollegen. Dabei fielen die Unterschiede in Westdeutschland und Berlin mit 19 Prozent deutlich höher aus als im Osten mit sechs Prozent. Dieser Prozentwert ist seit dem Jahr 2002 fast konstant. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Gehaltsabstand bis zum Jahr 2030 auf zehn Prozent zu senken.

Warum bekommen Frauen weniger Gehalt als Männer?

Ein Grund für die große Differenz der Durchschnittseinkommen von Frauen und Männern sind die unterschiedlichen Gehaltsniveaus der Branchen. In männerdominierten Branchen wie dem Finanzwesen, der IT und der Industrie sind die Gehälter im Schnitt eher hoch. In Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, zum Beispiel in der Pflege und Sozialarbeit, fallen die Gehälter niedriger aus.

Auch innerhalb einer Branche verdienen Frauen häufig weniger als Männer. Die Bruttolöhne von Arbeitnehmerinnen mit vergleichbarer Berufserfahrung und in der gleichen Funktion liegen aktuell sechs Prozent unter dem Gehalt ihrer männlichen Kollegen.

„Diese Zahl spiegelt die Diskriminierung von Frauen wider“, erklärt Malte Lübker, Experte für Lohnstrukturen am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler- Stiftung.

In welchen Bundesländern ist das Gehalt am höchsten?

Neben der Branche und dem Geschlecht kommt es beim durchschnittlichen Einkommen auch darauf an, in welchem Bundesland Menschen beschäftig sind. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verdienen Vollzeitbeschäftigte in Hamburg mit durchschnittlich 5209 Euro brutto im Monat bundesweit am meisten.

Danach folgen Hessen und Baden-Württemberg auf Platz zwei und drei. Das Schlusslicht bildet Mecklenburg-Vorpommern. Dort verdienen Vollzeitbeschäftigte mit 3467 Euro brutto im Monat am wenigsten.

Was besonders auffällt: Auch nach dreißig Jahren Wiedervereinigung ist der Verdienstunterschied zwischen West- und Ostdeutschland deutlich zu sehen. So belegen die alten Bundesländer die Plätze eins bis elf. Die ehemaligen Länder der DDR liegen beim Gehaltsvergleich auf den hinteren Plätzen. Eine Ausnahme bildet die Hauptstadt Berlin. Sie liegt mit einem Durchschnittslohn von 4662 Euro vor NRW und Bremen.

Bruttomonatseinkommen 2021 in allen 16 Bundesländern im Überblick

Rang Bundesland Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen 2021 1. Hamburg 5209 Euro 2. Hessen 5016 Euro 3. Baden-Württemberg 4815 Euro 4. Bayern 4804 Euro 5. Berlin 4662 Euro 6. Nordrhein-Westfalen 4547 Euro 7. Bremen 4538 Euro 8. Rheinland-Pfalz 4328 Euro 9. Niedersachsen 4234 Euro 10. Saarland 4092 Euro 11. Schleswig-Holstein 4084 Euro 12. Sachsen 3711 Euro 13. Brandenburg 3684 Euro 14. Sachsen-Anhalt 3641 Euro 15. Thüringen 3542 Euro 16. Mecklenburg-Vorpommern 3467 Euro

Quelle: Statista

Das durchschnittliche Nettoeinkommen – Deutschland im Vergleich mit anderen EU-Staaten

Wo liegen die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im EU-Durchschnitt? Das zeigt die aktuelle Studie „GfK Kaufkraft Europa 2022“, bei der das durchschnittliche Nettoeinkommen herangezogen wurde. Ausschlaggebend ist hier die Pro-Kopf-Kaufkraft von 42 europäischen Ländern.

Mit durchschnittlich 24.807 Euro netto belegt Deutschland Platz acht. Am meisten verdienen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Liechtenstein mit einem Nettoeinkommen von 66.204 Euro.

Auf Platz zwei liegt die Schweiz mit 41.758 Euro, gefolgt von Luxemburg. Dort bekommen Vollzeitbeschäftigte ein durchschnittliches Nettogehalt von 37.015 Euro.

Weiter unten in der Rangliste steht Polen auf Platz 28. Hier haben Beschäftigte im Schnitt 9254 Euro netto im Jahr zur Verfügung. Das Schlusslicht bildet die Ukraine. „Dort haben die Menschen durch den Krieg im Land nur noch 1.540 Euro pro Kopf und damit etwas mehr als 9 Prozent des europäischen Durchschnitts zur Verfügung“, schreibt das Marktforschungsinstitut. Aktuell liegen 16 Länder über dem europäischen Durchschnitt und 26 Ländern darunter.

Insgesamt hatten die Menschen in Europa im Jahr 2022 rund 11,1 Billionen Euro zur Verfügung, was einem Wachstum von nominal 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Durchschnitt ist dabei nur ein Richtwert, aussagekräftiger wäre auch hier der Median.

Pro-Kopf-Kaufkraft von 42 europäischen Ländern im Jahr 2022 in der Tabelle

Rang Land Kaufkraft 2022 pro Einwohner 1. Liechtenstein 66.204 Euro 2. Schweiz 41.758 Euro 3. Luxemburg 37.015 Euro 4. Norwegen 33.959 Euro 5. Island 31.191 Euro 6. Dänemark 30.850 Euro 7. Vereinigtes Königreich 26.061 Euro 8. Deutschland 24.807 Euro 9. Österreich 24.759 Euro 10. Irland 24.052 Euro ... 16. Italien 18.905 Euro Europa gesamt 16.344 Euro 17. Spanien 15.314 Euro ... 28. Polen 9.254 Euro ... 42. Ukraine 1540 Euro

Quelle: GfK

