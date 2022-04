Elektroautos Wegen Teilemangel: Volkswagen verdoppelt Haltefrist für Dienstwagen

Erst fehlten Chips, dann Kabelbäume. Volkswagen-Beschäftigte müssen jetzt ihre Dienstwagen länger fahren, damit reguläre Kunden ihre Autos bekommen.

Tiguan-Fertigung im Wolfsburger Stammwerk von Volkswagen: Konzerneigene Manager müssen nun viel länger auf einen Dienstwagen warten. (Foto: www.imago-images.de) Volkswagen-Autos nur noch für reguläre Kunden

Düsseldorf Die anhaltende Teilenot und die damit immer wieder verbundenen Produktionsstopps führen bei Volkswagen zu außerordentlichen Entscheidungen. Der VW-Konzern hat seinen Beschäftigten am Freitag mitgeteilt, dass die Haltedauer von Dienstwagen auf 24 Monate verlängert wird. Üblich sind normalerweise sechs Monate, vor wenigen Wochen hatte Volkswagen die Haltedauer schon das erste Mal auf ein Jahr verdoppelt.

„Die Kundenaufträge müssen in dieser Ausnahmesituation Priorität haben“, begründete Deutschland-Vertriebschef Achim Schaible im Volkswagen-Intranet diese Entscheidung. VW kommt auf eine eigene Dienstwagenflotte von etwa 30.000 Fahrzeugen. In aller Regel steht den Managern des Autoherstellers ein eigener Dienstwagen zu, in den oberen Führungsetagen bis hin zum Vorstand sind es sogar zwei.

Mehrere Zehntausende Dienstwagen sind nicht nur für Volkswagen, sondern für jeden Autohersteller ein wichtiger Absatzkanal. Stagnieren die regulären Verkaufszahlen, können über verkürzte Haltefristen der Dienstwagen zusätzliche Volumen in den Markt gedrückt werden.

VW: Lieferprobleme bei Dienstwagen wegen Chipmangel