Elektromobilität Elon Musk: Neue Tesla-Werke in Grünheide und Texas „verbrennen Milliarden Dollar“

Der Tesla-Chef klagt über hohe Anlaufverluste an den beiden neuen Standorten – und nimmt dabei auch das Wort „Bankrott“ in den Mund.

„Es ist wirklich wie ein gigantisches Dröhnen, dieses Geräusch von brennendem Geld.“ (Foto: Reuters) Tesla-Chef Elon Musk

Düsseldorf Die neuen Werke des Elektroautobauers Tesla in Grünheide und Austin verlieren laut Elon Musk „Milliarden von Dollar“. Die Fabriken in der Nähe von Berlin und im US-Bundesstaat Texas sind vor rund drei Monaten in Betrieb gegangen.

Als „gigantische Geldverbrennungsöfen“ bezeichnete Musk die Standorte in einem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch mit Tesla-Kunden im Silicon Valley. „Es ist wirklich wie ein gigantisches Dröhnen, dieses Geräusch von brennendem Geld“, sagte der Tesla-Chef.

Auch Tesla leidet unter Lieferproblemen

Grund für die hohen Verluste: Es werde nur eine „kümmerliche Anzahl“ von Fahrzeugen produziert. Beide Fabriken litten unter den Lieferschwierigkeiten in China. Auch gibt es Probleme mit dem neuen Batteriezellformat 4680.

Die große Batteriezelle stellte der Milliardär vor zwei Jahren als revolutionären Schritt vor, mit dem die Energiedichte und Reichweite verbessert und die Kosten von Lithium-Ionen-Batterien gesenkt werden sollen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Tesla fehlen Maschinen und Werkzeuge