1Komma5 Grad Deutsches Einhorn peilt Börsengang im Jahr 2025 an

1Komma5 Grad profitiert vom Boom bei Solaranlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Das Start-up will an die Börse – und zwar so früh wie möglich.

Das Unternehmen kauft Handwerksbetriebe auf. (Foto: PR) Monteure von 1Komma5 Grad

Frankfurt Das deutsche Energie-Start-up 1Komma5 Grad will im vierten Jahr nach der Gründung an die Börse gehen. „Wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen“, sagt Gründer Philipp Schröder dem Handelsblatt, wäre das im Jahr 2025. „Wir wollen so schnell wie möglich an die Börse, auch um Kunden und Unternehmer, die ihre Firma an uns verkauft haben, zu Eigentümern machen zu können. Allerdings sind für einen IPO drei volle Jahre mit Finanzzahlen notwendig.“ Auch das Kapitalmarktumfeld müsse stimmen.

1Komma5 Grad peilt für sein zweites volles Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 500 bis 600 Millionen Euro an und eine Rendite vor Zinsen und Steuern von zehn bis zwölf Prozent. Danach will das 2021 gegründete Start-up laut Gründer Schröder ein „ähnlich hohes Tempo“ beibehalten, aber „in Deutschland das Tempo bei Zukäufen abschwächen und stattdessen mehr Standorte selbst eröffnen“.