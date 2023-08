Die Investitionen arabischer Länder in Europa schießen auf Rekordhöhe. Auch in Deutschland werden Fonds und Konzerne vom Golf fündig. Geleitet werden sie von einer klaren Strategie.

Innerhalb von vier Jahren sind die Investitionen der Golfstaaten in Europa und den USA um fast 180 Prozent gestiegen. (Foto: Unsplash) Dubai

Düsseldorf, Frankfurt Die Golfstaaten sind auf Einkaufstour. Im vergangenen Jahr haben Länder wie Saudi-Arabien, Katar und die Emirate einen Rekordbetrag ausgegeben: 53 Milliarden Dollar steckten sie in Übernahmen und Investitionen in Europa und den USA, zeigen Zahlen des Dienstleisters Global SWF. Nach Deutschland flossen 2022 rund 4,4 Milliarden Dollar. Das ergab eine Analyse des Datenanbieters Dealogic für das Handelsblatt.

Und der nächste Deal ist schon in Vorbereitung. Der staatliche Energieriese Adnoc aus Abu Dhabi bleibt bei seinen Übernahmeplänen für den Chemiekonzern Covestro hartnäckig und ist gewillt, sein Angebot auf 60 Euro pro Aktie aufzustocken, heißt es in Finanzkreisen. Dazu wären die Araber bereit, wenn Covestro sich auf konkrete Verhandlungen einließe. Diese Möglichkeit werde derzeit von Beratern beider Seiten ausgelotet, heißt es in den Kreisen.

