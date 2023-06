 Agri-PV: Solarstrom vom Acker – Wo Südeuropas Landwirtschaft Maßstäbe setzt

Photovoltaik könnte in Europas Landwirtschaft bald eine wichtige Rolle spielen – vor allem in einer Region. Noch stehen den erhofften Vorteilen hohe Kosten entgegen.

Finca Daramezas, Rom, Düsseldorf Die Weinstöcke der spanischen Finca Daramezas reihen sich kilometerlang vor den sanft geschwungenen Hügeln bei Toledo. Das junge Grün von Reben und Feldern leuchtet in der Sonne, die Vögel singen dazu. Ein Idyll, doch eins in akuter Gefahr. Die Höchsttemperatur lag in diesem April im Schnitt bei 31 Grad – drei Grad mehr als in den sechs Jahren zuvor.

Drei Grad mehr. Das ist nach jetzigem Stand ein Blick in die globale Zukunft. Der Weltklimarat sieht die Erderwärmung im Jahr 2100 im Durchschnitt bei 3,2 Grad. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch beherrschbar wären dagegen gerade mal 1,5 bis zwei Grad.

