Autozulieferer Bosch platziert größte Anleihe der Firmengeschichte

Erstmals seit 2014 gibt der weltgrößte Autozulieferer wieder Anleihen aus. Bosch rüstet sich damit für den harten Verdrängungswettbewerb bei Zukunftstechnologien.

Der weltgrößte Autozulieferer besorgt sich mit einer milliardenschweren Anleiheemission frisches Geld für seine Investitionen. (Foto: dpa) Bosch

Stuttgart Bosch hat mit 4,5 Milliarden Euro die größte Anleihe in der mehr als 137-jährigen Geschichte des Unternehmens platziert. „Mit der Anleiheemission erweitern wir unseren finanziellen Spielraum, um Vorleistungen für die Zukunft oder auch Zukäufe finanzieren zu können“, sagte Bosch-Finanzchef Markus Forschner am Freitag.

Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen wolle Bosch das Wachstumstempo deutlich erhöhen und uns eine kraftvolle Weiterentwicklung sichern, erklärte Forschner. Der Stiftungskonzern rüstet sich mit dem frischen Geld für den harten Verdrängungswettbewerb in der Elektromobilität und der Digitalisierung.

Zuletzt hatte der Konzern die Übernahme einer Chipfabrik in Kalifornien für 1,5 Milliarden Euro bekannt gegeben. In Dresden investiert das Unternehmen eine weitere Milliarde in den Ausbau der Chipfabrik, und auch ein neues Werk für Wärmepumpen soll in Osteuropa gebaut werden.

Bosch investiert Milliarden in die Elektromobilität