 Balkonkraftwerk: So leicht ist der Weg zur eigenen Mini-Solaranlage

Immer mehr Deutsche nutzen ein eigenes kleines Balkonkraftwerk. Das soll in Zukunft einfacher werden – und könnte sich für manche Verbraucher mehr lohnen.

Solarstrom für den Eigenbedarf. (Foto: IMAGO/U. J. Alexander) Balkonkraftwerk

Düsseldorf Mit ihrem neuesten Solarpaket hat die Bundesregierung am Mittwoch eine Reihe von Erleichterungen für den Ausbau der Solarenergie auf den Weg gebracht. Unter anderem soll der Anschluss eines eigenen kleinen Balkonkraftwerks ab dem nächsten Jahr deutlich einfacher werden – und für einige auch lukrativer.

Anmelden, aufhängen, einstecken. So einfach soll es in Zukunft sein, eine Mini-Solaranlage auf dem Balkon oder der Terrasse zu installieren. Wo vorher noch der Netzbetreiber informiert werden musste, reicht dann ein Eintrag ins Marktstammdatenregister, was jeder selbst erledigen kann.

Außerdem dürfen alte, nicht digitale Stromzähler übergangsweise weiterverwendet werden. Der Vorteil: Speist man den Solarstrom ein, drehen sich die Zähler einfach rückwärts. „Damit lohnt sich ein Balkonkraftwerk noch mehr“, sagt Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.

Balkonkraftwerke werden immer beliebter

