Batterierohstoff Vulcan Energy nimmt Lithium-Demonstrationsanlage in Betrieb

Das Start-up will demnächst 40 Tonnen des begehrten Rohstoffs pro Jahr produzieren. Bis zur kommerziellen Förderung braucht Vulcan aber noch Jahre – und viel Kapital.

Lithiumforschung im Labor von Vulcan Energy. (Foto: Bloomberg) Vulcan Energy

Düsseldorf Unterhalb des Oberrheingrabens liegt Europas größtes Lithiumvorkommen. Das Karlsruher Start-up Vulcan Energy will den begehrten Rohstoff per Geothermie fördern und nimmt dafür jetzt die erste Demonstrationsanlage in Betrieb. 40 Tonnen Lithium pro Jahr will Vulcan im rheinland-pfälzischen Landau aus der Erde holen.

„Die Anlage ist 500 Mal größer als unsere beiden Pilotanlagen. Es ist noch keine kommerzielle Dimension, die bauen wir parallel auf“, sagt Gründer Horst Kreuter dem Handelsblatt am Donnerstag. Schon in zwei bis drei Jahren soll die kommerzielle Förderung mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen Lithium pro Jahr in Betrieb gehen. Gleichzeitig erkunde man potenzielle Standorte in Mannheim und im französischen Elsass.

Insgesamt, so schätzt der Geologe, könne Vulcan Energy theoretisch 30 Prozent des europäischen Lithiumbedarfs decken. Die Nachfrage ist riesig. Schließlich ist der Rohstoff einer der wichtigsten Bestandteile in Elektroautobatterien, Smartphones oder Laptops.

Vulcan Energy: Kapazitäten fünf Jahre ausgebucht