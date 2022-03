Benzin und Diesel Spritpreise schon über zwei Euro je Liter – ein Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht

Düsseldorf In immer kürzeren Abständen ruft der ADAC den „teuersten Tag aller Zeiten“ an der Zapfsäule aus. Denn die Rekorde haben eine nur geringe Halbwertszeit. Am Montag kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt Superbenzin der Sorte E10 2,008 Euro je Liter, bei Diesel waren es 2,032 Euro, wie der ADAC am Dienstag mitteilte.

Durchschnittlich ist eine Tankladung heute mehr als ein Viertel teurer als noch vor einem Jahr. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland könnten die Spritpreise weiter steigen lassen.

Umso mehr, wenn ein Importstopp von russischem Öl beschlossen würde, über den die USA und die EU in diesen Tagen beraten wollen. Denn der wichtigste Preistreiber an der Zapfsäule ist der Ölpreis – und Russland steht für etwa zehn Prozent der weltweiten Erdölförderung.

Ein Phänomen, das viele Autofahrer derzeit fragend zurücklassen dürfte: Auf einmal ist Diesel fast genauso teuer wie Benzin. Eigentlich ist der Treibstoff dank Steuererleichterungen stets günstiger als Super oder E10.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Doch weil Deutschland die Importe von russischem Öl schon seit mehreren Wochen reduziert, muss der Verbraucher nun auch beim Diesel tiefer in die Tasche greifen. „Die Mineralölwirtschaft in Deutschland hat bereits die Reduzierung von Importen an russischem Rohöl als auch an Mineralölprodukten, vorrangig Diesel, eingeleitet“, erklärt der Erdölverband Fuels und Energie auf Anfrage des Handelsblatts.

Da für den russischen Diesel kurzfristig Ersatz beschafft werden muss, gehen die Preise beim Tanken nach oben. Und zwar deutlich. Die im Moment sehr hohe Nachfrage nach Heizöl verschärft das Problem zusätzlich. „Das ist eigentlich saisonuntypisch, aber offenbar kaufen die Leute derzeit Heizöl, weil sie nicht wissen, wie es im kommenden Winter wird“, erklärt ein ADAC-Sprecher.

Hauptursache für die „dramatischen Preisentwicklungen“ der vergangenen Tage sei zum einen „die Erwartung, dass die westlichen Länder auch die Ölexporte sanktionieren könnten“, sagt Ulrich Leuchtmann, Leiter des Research-Bereichs Devisen und Rohstoffe bei der Commerzbank. Zum anderen habe es auch bereits eine moralisch motivierte „Vorwegnahme der möglichen westlichen Sanktionspolitik durch die Abnehmer von Erdöl“ gegeben. „Unabhängig davon, was legal möglich ist oder nicht, hatten russische Ölproduzenten zuletzt Schwierigkeiten, Abnehmer zu finden“, sagt Leuchtmann.

Dabei war Deutschlands Abhängigkeit von russischem Öl im internationalen Vergleich zuletzt besonders stark ausgeprägt. Noch im vergangenen Jahr stammte laut Zahlen des ADAC gut ein Drittel des hierzulande bezogenen Rohöls aus Russland.

Dies sei in der derzeitigen Lage „für die Spritpreise extrem belastend“, hieß es von dem Automobilclub in der vergangenen Woche. Seinerzeit war der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent innerhalb weniger Tage um rund vier Dollar auf knapp über 100 US-Dollar gestiegen – eine Entwicklung, die sich am Wochenende bereits an der Zapfsäule bemerkbar machte.

>> Lesen Sie auch: USA treiben Pläne für Boykott von russischem Öl voran

Inzwischen liegt der Preis für ein Brent-Barrel noch deutlich höher: Infolge der Diskussion um einen möglichen Importstopp von russischem Öl stieg er in der Nacht zum Montag zeitweilig auf 139 Dollar. Damit näherte er sich sogar seinem Allzeithoch von 150 Dollar aus dem Jahr 2008 an. Kein Wunder also, dass sich auch am Montag wieder „eine klar steigende Tendenz an den Tankstellen“ abzeichnete, wie es von ADAC-Kraftstoffmarktexperte Jürgen Albrecht gegenüber der „dpa“ heißt.

Neue Höchststände zu erwarten

Sollten die Ölexporte aus Russland jetzt gänzlich wegfallen, dürften die Ölpreise noch weiter klettern – und damit auch die Benzin- und Dieselpreise. Rohstoff-Analyst Ulrich Leuchtmann glaubt, dass ein Embargo für russisches Öl „mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit am Ölmarkt eingepreist wird“.

Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Ölpreise ihre Höchststände vom Montagmorgen in den kommenden Tagen noch einmal übersteigen würden. Manche Experten halten gar einen Preis von drei Euro je Liter für möglich. Der Ölpreis werde sich zwar nach einiger Zeit wieder beruhigen, aber trotzdem hoch bleiben.

Das Hauptproblem sind dabei weniger die hohen Ölpreise an sich – schließlich hat es in der Vergangenheit auch schon einmal höhere gegeben – als die „Geschwindigkeit des Preisanstiegs, die die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft doch auf eine harte Probe stellt“, sagt Leuchtmann.

Zwar könnte im Gegenzug bald der Iran wieder deutlich mehr Erdöl exportieren, zumindest schien zuletzt eine entsprechende Einigung mit den USA in Reichweite. Doch selbst eine Rückkehr iranischen Öls auf den Weltmarkt würde vermutlich nicht ausreichend Ersatz für ausbleibende Öllieferungen aus Russland schaffen: Der Iran könne höchstens 2,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag exportieren, die russischen Rohölexporte beliefen sich jedoch auf 4,6 Millionen Barrel täglich, rechnete Ulrich Leuchtmanns Analystenteam am Montag vor.

Dennoch: „Auf lange Sicht glaube ich nicht, dass die Preise an der Zapfsäule auf diesem hohen Niveau bleiben werden.“ Entweder, vermutet er, werde es gar kein Embargo für russisches Öl geben. „Und auch die moralische Selbstsanktionierung russischer Anbieter auf dem Ölmarkt wird nachlassen.“ Oder aber Saudi-Arabien werde dafür sorgen, dass sich die Ölpreise wieder normalisieren. „Die hätten genügend freie Kapazitäten, um den Ölpreis wieder zu drücken. Und ein derart hoher Ölpreis kann nicht in ihrem langfristigen Interesse sein.“

Beide Optionen würden dafür sorgen, dass „die Ölpreise und damit auch die Spritpreise wieder sinken – wenn wohl auch nicht ganz auf das Niveau, das wir vor ein paar Monaten noch gewohnt waren“, sagt Leuchtmann.

Hoffnung auf die Politik vergebens

Den Preisanstieg an der Zapfsäule eingrenzen könnte auch die Bundesregierung – etwa mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe, wie dies mehrere Oppositionspolitiker zuletzt gefordert hatten. Denn Mehrwertsteuer, Energiesteuer und Kohlendioxid-Preis machen derzeit einen großen Teil des Endpreises für Benzin und Diesel aus.

Allerdings hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Steuersenkungen für Treibstoff jüngst explizit ausgeschlossen. Eine solche Maßnahme bedeute neue Schulden, sagte Lindner am Sonntag bei „Bild TV“. Er sei dagegen, „dass wir für die gegenwärtig gestiegenen Spritpreise gewissermaßen bei unseren Enkeln einen Kredit nehmen“.

Solange die Spritpreise auf ihrem derzeitigen Niveau verharren, rät der ADAC Autofahrern dazu, Tankstellenpreise mit einschlägigen Apps zu vergleichen und besser abends als morgens zu tanken. Das könne eine Ersparnis von bis zu sieben Cent bringen. Auch Tipps zum „Hamstern“ von Kraftstoff gibt der Automobilclub neuerdings auf seiner Webseite.

Ob sich das bei den derzeitigen Preisen wirklich noch lohnt, ist allerdings fraglich: „Jetzt noch den Tank vollzumachen, ist eine Wette darauf, dass neue Sanktionen kommen und die Preise noch weiter steigen“, sagt Rohstoff-Analyst Ulrich Leuchtmann. „Ich würde nicht dazu raten, sich jetzt 20-Liter-Kanister mit Kraftstoff in den Keller zu stellen.“

Mehr: Der Ölpreis nähert sich seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2008. Ein kompletter Ausschluss Russlands vom Weltmarkt könnte den Preis auf 200 Dollar hochtreiben.