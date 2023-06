Bernhard Günther „Dringender Tatverdacht“: Weitere Festnahme nach Säureanschlag auf Energiemanager

Düsseldorf Gut fünf Jahre nach dem Säureanschlag auf den damaligen Finanzvorstand von Innogy, Bernhard Günther, gibt es eine weitere Festnahme. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal und das Polizeipräsidium Düsseldorf teilten am Mittwoch mit, dass sie am Dienstagabend einen 36-jährigen Verdächtigen erneut festgenommen haben. Gegen den serbischen Staatsbürger war bereits vor vier Jahren ermittelt worden – allerdings ohne Ergebnis. Jetzt gebe es einen „dringenden Tatverdacht“, hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

Vor knapp einem Jahr wurde bereits ein Belgier wegen des Säureattentats verurteilt. Der 43-Jährige erhielt eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen absichtlicher schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei seien im Nachgang zu dieser Verhandlung weitere „umfangreiche Ermittlungen“ durchgeführt worden.

Aufgrund der neuen Beweislage habe man den bereits einmal inhaftierten Serben erneut festnehmen können. Weitere Informationen wollten die Behörden nicht geben. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung sichergestellter Beweismittel, dauerten an.

Günther, inzwischen Chief Transformation Officer beim finnischen Energiekonzern Fortum, war im März 2018 etwa 200 Meter vor seinem Haus in Haan bei Wuppertal nach einer Joggingrunde von zwei Männern überfallen worden. Die Täter überschütteten ihn mit hochkonzentrierter Säure und verletzten ihn so schwer, dass der Manager mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden musste und zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Noch heute ist er schwer von der Tat gezeichnet.

Die Tat hatte damals für großes Aufsehen gesorgt. Ein Säureanschlag auf einen hochrangigen Manager ist bis heute beispiellos. Günthers damaliger Arbeitgeber Innogy, der inzwischen von Konkurrent Eon übernommen wurde, hatte selbst bis zu 100.000 Euro Belohnung auf die Täter ausgesetzt.

Schleppende Ermittlungen

Trotzdem verliefen die Ermittlungen lange schleppend. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde zwar schon im Herbst 2019 zum ersten Mal festgenommen. Der Verdacht konnte aber nicht erhärtet werden – obwohl Günther sich selbst sicher war, dass er den Mann, einen Kampfsportler, wiedererkannt hatte.

Erst vor zwei Wochen hatte der Bundesgerichtshof eine vom Verurteilten beantragte Revision verworfen und das Urteil gegen den Belgier für rechtskräftig erklärt. Dieser war im Verfahren vor allem durch einen Handschuh überführt worden, der am Tatort sichergestellt und an dem DNA festgestellt worden war.

Das Verbrechen sei „an Rohheit und Menschenverachtung kaum zu überbieten“, sagte der Vorsitzende Richter Holger Jung bei der Urteilsbegründung – und betonte, dass das Urteil nur eine „erste Etappe“ für die weitere Aufklärung des Verbrechens sein könne. „Das war kein Einzeltäter, das liegt auf der Hand“, sagte Jung. „Fest steht: Der Täter hat im Auftrag gehandelt und dieser Auftrag kam im Auftrag eines anderen.“

Nun wurde ein zweiter Verdächtiger verhaftet. Der inzwischen 56 Jahre alte Günther ist aber vor allem an der Aufklärung der Hintergründe interessiert. Er verdächtigt seit Längerem eine Person aus seinem beruflichen Umfeld, die ihn habe ausschalten wollen. Den Verdacht wiederholte er auch bei der Gerichtsverhandlung.

Günther war schon 2012 einmal beim Joggen überfallen und zusammengeschlagen worden. „Es ist kein Zufall, wenn jemand zweimal am Sonntagmorgen in Haan beim Joggen überfallen wird“, hielt er jetzt im Prozess fest. Nach seinen Worten fanden beide Überfälle in beruflichen Umbruchzeiten statt. Es gebe nur eine Person, die sowohl 2012 als auch 2018 davon profitiert hätte, wenn er berufsunfähig geworden wäre. Er habe je eine Liste für beide Anschläge angefertigt. „Die Schnittmenge ist genau eine Person“, hatte Günther bei seiner Aussage betont.

Sein damaliges Unternehmen, Innogy, steckte zum Zeitpunkt des Säureattentats tatsächlich in einer schwierigen Phase. Wenige Monate zuvor war der damalige Chef, Peter Terium, zurückgetreten und noch kein Nachfolger bestimmt. Nur eine Woche nach der Tat gab der Mutterkonzern RWE die Pläne bekannt, Innogy an den Konkurrenten Eon zu verkaufen.

