Bernhard Günther Urteil nach Säureattentat auf Energiemanager: Angeklagter zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Düsseldorf Viereinhalb Jahre nach dem Säureattentat auf Bernhard Günther hat der damalige Finanzvorstand von Innogy ein wenig Genugtuung erfahren. Das Landgericht in Wuppertal hat erstmals einen Angeklagten schuldig gesprochen.

Der 42 Jahre alte Belgier wurde zu zwölf Jahren Haft wegen absichtlicher schwerer und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Angeklagte hatte bis zum letzten Verhandlungstag beteuert, nicht an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Das Gericht folgte damit der Forderung der Anklage. Angesichts der Indizien und vor allem der DNA-Spuren könne es „keinen vernünftigen Zweifel“ an der Mittäterschaft des Belgiers geben, erklärte Staatsanwältin Dorothea Tumeltshammer. Günther sei dauerhaft entstellt, er leide an starken Schmerzen, seine Familie sei mitbetroffen. „Sein früheres Leben bekommt der Geschädigte nicht mehr zurück“, sagte sie. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert.

Für Günther ist das Urteil aber nur ein erster Schritt bei der juristischen Aufarbeitung. Der zweite Täter ist noch flüchtig, und die Hintermänner der Tat sind noch unbekannt – obwohl Günther selbst einen Verdacht hegt. Mit der Entscheidung seien die Ermittlungen hoffentlich nicht beendet, sagte der Manager vor Gericht. Er hoffe, dass auch die Mittelsmänner und der Auftraggeber der Tat aufgeklärt würden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Günther, inzwischen Finanzvorstand beim finnischen Energiekonzern Fortum, war im März 2018 etwa 200 Meter vor seiner Haustür in Haan bei Wuppertal überfallen und mit hochkonzentrierter Säure verätzt worden. Der Manager musste mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden, schwebte zeitweise in Lebensgefahr und ist noch heute schwer von der Tat gezeichnet.

Der beschuldigte Belgier war im Dezember festgenommen worden. Ermittler hatten zuvor eine DNA-Probe des Verdächtigen mit einer am Tatort gefundenen Spur verglichen und eine Übereinstimmung gefunden.

Die Tat hatte für großes Aufsehen gesorgt. Ein Säureanschlag auf einen hochrangigen Manager ist bis heute beispiellos. Günthers damaliger Arbeitgeber Innogy hatte selbst bis zu 100.000 Euro Belohnung auf die Täter ausgesetzt.

Trotzdem verliefen die Ermittlungen schleppend. Im Herbst 2019 war ein erster Verdächtiger festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft konnte den Verdacht aber nicht erhärten – obwohl Günther sicher ist, den Mann, einen inzwischen 34-jährigen Kampfsportler, wiedererkannt zu haben.

Hier finden Sie die zwei großen Handelsblatt-Interviews mit Bernhard Günther:

Der Verdacht gegen den Belgier stützte sich vor allem auf einen Handschuh, der am Tatort gefunden worden war. Der Verdächtige beteuerte im Verfahren aber stets seine Unschuld. Er behauptete, der Handschuh sei ihm gestohlen und am Tatort platziert worden – um eine falsche Fährte zu legen.

Der inzwischen 55-jährige Günther ist vor allem an der Aufklärung der Hintergründe interessiert. Er verdächtigt seit Längerem eine Person aus seinem beruflichen Umfeld, die ihn habe ausschalten wollen. Den Verdacht wiederholte er vor Gericht.

Günther war schon 2012 einmal beim Joggen überfallen und zusammengeschlagen worden. „Es ist kein Zufall, wenn jemand zwei Mal am Sonntagmorgen in Haan beim Joggen überfallen wird“, hielt er jetzt im Prozess fest. Nach seinen Worten fanden beiden Überfälle in beruflichen Umbruchzeiten statt. Es gebe nur eine Person, die sowohl 2012 als auch 2018 davon profitiert hätte, wenn er berufsunfähig geworden wäre. Er habe je eine Liste für beide Anschläge angefertigt. „Die Schnittmenge ist genau eine Person“, hatte Günther bei seiner Aussage betont.

Sein damaliges Unternehmen, Innogy, steckte zum Zeitpunkt des Säureattentats tatsächlich in einer schwierigen Phase. Wenige Monate zuvor war der damalige Chef, Peter Terium, zurückgetreten und noch kein Nachfolger bestimmt. Nur eine Woche nach der Tat gab der Mutterkonzern RWE die Pläne bekannt, Innogy an den Konkurrenten Eon zu verkaufen.

Günther selbst hat inzwischen mehrere Operationen hinter sich, wie er vor Gericht ausgesagt hatte. Im Gesicht musste ein Teil seiner Haut und Augenlider transplantiert werden. Zahlreiche Operationen stehen aber noch an, wie der Manager vor Gericht aussagte. Er blieb auch nach der Übernahme von Innogy noch bei Eon, um den geordneten Übergang zu gewährleisten.

Mit Agenturmaterial

Mehr: Innogy-Manager Bernhard Günther wird Finanzvorstand bei Fortum