 Biogas: Eine Alternative zu Erdgas?

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien geht es meist um Wind und Sonne. Biogas wird oft übersehen. Welche Möglichkeiten es bietet – und wie das Geschäft läuft.

Der Energieträger verspricht, eine nachhaltige Alternative zu fossilem Erdgas zu sein. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Biogasanlage

Düsseldorf Jede neu installierte Heizung soll ab 2024 mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden, so will es die Bundesregierung. Noch machen Öl- und Gasheizungen den Großteil der Anlagen in deutschen Haushalten aus. In Zukunft sollen Wärmepumpen, betrieben mit grünem Strom, die mit fossilen Energieträgern befeuerten Heizkessel ablösen.

Aber es gibt noch eine weitere Option, die laut Energieexperten großes Potenzial verspricht und eine Alternative zu fossilem Erdgas darstellen könnte: Biogas. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem Energieträger.

Was ist Biogas und wie lässt es sich herstellen?

Bei Biogas handelt es sich um einen Energieträger, der aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen wird. Das können Ernteabfälle, Lebensmittelreste, Gülle und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse sein. Das Gas entsteht aus der Vergärung dieser Stoffe, indem sie in einem luftdichten Reaktor mithilfe von Bakterien zersetzt werden.