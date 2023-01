Welche Rolle sollen Biokraftstoffe aus Soja, Raps und Zuckerrüben künftig spielen? Die grünen Bundesministerien sagen: Keine große mehr. Branchenverbände halten dagegen.

Berechnungen von Verbänden zufolge sind Biokraftstoffe momentan für die mit Abstand größte Reduktion von CO2 im Verkehrssektor verantwortlich. (Foto: dpa) Biosprit

Berlin Der Ukrainekrieg hinterlässt seine Spuren in der Nahrungsmittelproduktion: „Durch den Krieg hat sich die fruchtbarste Region Europas teilweise aus der Produktion verabschiedet“, sagte Artur Auernhammer, Vorsitzender des Bundesverbandes Bioenergie (BBE) am Montag.

Etwa 30 Prozent des Anbaus seien in der Ukraine nicht mehr möglich, was sich vor allem auch auf die Lebensmittelpreise niederschlage. Für den Verband ist deshalb klar, dass deshalb die heimische Produktion in der Landwirtschaft umso mehr unterstützt werden muss.

Doch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zögert, stillgelegte Flächen für den Getreideanbau freizugeben – er sorgt sich um Biodiversität und gesunde Böden.

Außerdem ist sich der Grünen-Minister mit seiner Parteikollegin und Umweltministerin Steffi Lemke einig, dass die Tank-Teller-Diskussion beendet werden muss: Aus Nahrungspflanzen soll weniger Biosprit gewonnen werden, um diese für die menschliche Ernährung zu nutzen, gerade in Kriegszeiten.

