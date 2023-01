BP Energy Outlook „Ukraine-Krieg wird die Energiewende massiv beschleunigen“

Kohlekraftwerke, Erdgasspeicher und flüssiges Gas aus den USA – das vergangene Jahr wirkt wie ein Comeback der fossilen Energien. Doch der Eindruck trügt.

Die Bundesregierung hat in Rekordzeit drei schwimmende Landestellen für verflüssigtes Erdgas aus Ländern wie den USA, Katar und anderen Staaten bauen lassen. (Foto: IMAGO/Future Image) LNG-Terminal Deutsche Ostsee

Düsseldorf Die Bedeutung fossiler Energien wird in den nächsten Jahren rapide abnehmen. Und erneuerbare Energien garantieren Versorgungssicherheit. Das sind die zwei überraschenden Hauptaussagen des alljährlichen BP Energy Outlooks, den der britische Öl- und Gaskonzern an diesem Montag in London vorgestellt hat.

„Der Ukrainekrieg wird weitreichende Folgen für das globale Energiesystem haben“, sagte BP-Chefökonom Spencer Dale bei der Vorstellung des Reports. Während Dekarbonisierung und die Energiewende in den vergangenen Jahren oft im Fokus gestanden hätten, seien nun Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit in den Mittelpunkt gerückt. „Die Welt muss weg von Öl und Gas, hin zu den Energien, die vor Ort produziert werden, um Energierisiken und Abhängigkeiten zu minimieren“, sagt der Analyst.