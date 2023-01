 Braunkohletagebau: Ruhige Nacht nach Gewalt in Lützerath – Polizei setzt Räumung Sonntag fort

Noch immer harren Klimaaktivisten in Lützerath aus, zwei davon in einem Tunnelsystem. Für sie wird an einem Bergungsszenario gearbeitet. Derweil zeigen sich Polizei und RWE „entsetzt“ über die Eskalation am Vorabend.

Die Einsatzkräfte setzen am Sonntagmorgen ihren Räumungsaktion fort. (Foto: dpa) Polizisten vor Häusern im Protestcamp in Lützerath

Erkelenz Im von Aktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath ist es nach den gewalttätigen Zusammenstößen vom frühen Samstagabend in der Nacht zum Sonntag ruhig geblieben. Die Polizei, die den Ort am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler absichert, sei immer wieder Streife gefahren, berichtet ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa. An einem Tunnel, in dem weiter zwei Aktivisten ausharren sollen, habe die Feuerwehr regelmäßig ein Belüftungsgerät kontrolliert.

Der Energiekonzern RWE hatte am Samstag von Vorbereitungen gesprochen, um die beiden Aktivisten aus dem Tunnel zu holen. „Es wird an einem Rettungskonzept gearbeitet“, sagte ein Unternehmenssprecher. Man sei dabei auch mit externen Experten und dem Technischen Hilfswerk in Kontakt. „Die beiden, die da unten sitzen, sind nach eigenen Angaben wohlauf.“ Sie hätten etwa keine Probleme mit Frischluft.

Die Polizei will die Räumung von Lützerath am Sonntag fortsetzen. „Im Laufe des Tages geht es weiter", sagte ein Sprecher am Morgen. „Ein paar Baumstrukturen werden noch überprüft." Nach Polizeiangaben halten sich nur noch wenige Aktivisten uf dem seit Mittwoch abgeriegelten Dorfgelände auf. Die Zahl der Menschen liege schätzungsweise im einstelligen Bereich, sagte der Sprecher. Weite Teile des Geländes waren am frühen Morgen mit Flutlicht ausgeleuchtet. Bagger fuhren auf das Gelände, um weitere Gebäude abzureißen.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Das Dorf Lützerath, ein Ortsteil von Erkelenz westlich von Köln, ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben. seit Mittwoch wird dort geräumt. Die wenigen Gebäude der Siedlung werden abgerissen, um es dem Energiekonzern RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Braunkohle abzubaggern. Dagegen hatten am Samstag viele Tausend Menschen im benachbarten Ortsteil Keyenberg demonstriert. Ein Bagger reißt am Sonntagmorgen weiter den Hof des letzten Bauern in Lützerath ab. (Foto: dpa) Arbeiten bei Flutlicht Wurden nach Polizeiangaben von den Demonstranten teilweise überklettert und beschädigt. (Foto: dpa) Fahrzeug-Barriere der Polizei gegen die Demonstranten Die Veranstalter schätzten die Zahl auf 35.000, die Polizei sprach von 15.000 Teilnehmern. Rund 5000 von ihnen hätten sich nicht an der Versammlung beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten sich sofort Richtung Abbaukante und Lützerath bewegt. Sie seien daher als „Störer“ betrachtet worden. Am Rand der Demonstration kam es zu Zusammenstößen zwischen diesen Demonstranten und der Polizei. Nach Polizeiangaben wurden dabei auf beiden Seiten Menschen verletzt. Die genaue Anzahl der Verletzten und die näheren Umstände, die zu den Verletzungen führten, wurden zunächst nicht bekannt. Ob es Festnahmen gab, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Polizei warnet vor Lebensgefahr, weil der Boden durch den Regen aufgeweicht sei und Erdrutsche drohten. (Foto: dpa) Gefährlicher Protest an der Abbruchkante des Tagebaus Die Polizei setzte auch Tränengas ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. (Foto: Reuters) Zusammenstöße am frühen Samstagabend Laut Polizei hatten rund 1000 größtenteils vermummte „Störer“ versucht, auf das abgesperrte Dorfgelände und die Abbruchkante des Tagesbaus zu gelangen. Mehrere Einsatzfahrzeuge, die eine Barriere vor dem Bauzaun gebildet hätten, seien überklettert und beschädigt worden. Um sie abzuwehren, setzte die Polizei Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfefferspray ein, nachdem den Personen „unzählige Male“ Zwang angedroht worden sei. Bis zur Tagebaukante zu laufen, sei lebensgefährlich, weil der Boden durch den Regen aufgeweicht sei und Erdrutsche drohten, warnte die Polizei. „Ich bin absolut entsetzt, wie normale Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sich dazu hinreißen lassen, hier den absoluten Gefahrenbereich zu betreten“, sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach. Ökonomin Kemfert: „Kohle unter Lützerath wird nicht gebraucht“ Nach Polizeiangaben attackierten einzelne Demonstranten auch Einsatzwagen der Polizei und warfen Pyrotechnik in Richtung der Beamten. Ein Sprecher erklärte, Reifen seien zerstochen und Außenspiegel abgetreten worden. Ein Sprecher auf der Kundgebungsbühne hatte die Demo-Teilnehmer zuvor explizit aufgerufen, sich über Anweisungen der Polizei hinwegzusetzen. Er finde es legitim, wenn die Teilnehmer versuchten, in das abgesperrte Lützerath vorzudringen, sagte er: „Lasst euch von der Polizei nicht aufhalten. Wir sind mächtig. Wir sind auf der Seite der Gerechtigkeit. Wir lassen uns von diesem repressiven System nicht aufhalten. Wir stoppen diesen Tagebau. Macht alles, was ihr für richtig haltet.“ >> Lesen Sie hier: „Die richtige Auseinandersetzung am falschen Ort“ – Lützerath bringt Grünen-Spitze in Erklärungsnot Der Energiekonzern RWE teilte am Abend mit, man sei „entsetzt über die Aggressionen und die Gewalt, die von Teilen der Aktivisten ausgingen“. Dies habe mit der ansonsten friedlichen Demonstration nichts mehr zu tun. „Wer völlig enthemmt Steine und Feuerwerkskörper auf Polizisten wirft und versucht Absperrungen zu durchbrechen, kritisiert nicht die Energiepolitik, sondern attackiert das gesellschaftliche Fundament unseres Rechtsstaats.“ Die Klimaaktivistin Greta Thunberg sprach auf der Bühne vor den Demonstranten. (Foto: dpa) Greta Thunberg in Lützrath Hauptrednerin bei der Kundgebung war die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. „Lützerath ist noch da, und solange die Kohle noch in der Erde ist, ist dieser Kampf nicht zu Ende“, sagte die 20-Jährige unter dem Jubel der Zuhörer. Es sieht wirklich aus wie Mordor. Es zeigt, wozu Menschen unter den falschen Bedingungen fähig sind. Es zeigt, wogegen wir kämpfen, was wir verhindern wollen. Klimaaktivistin Greta Thunberg bei ihrem besuch in Lützerath. In Tolkiens Roman „Herr der Ringe“ ist Mordor das Reich und die Basis des bösen Sauron. Es sei ihr unbegreiflich, dass im Jahr 2023 noch immer Kohle abgebaggert und verfeuert werde, obwohl zur Genüge bekannt sei, dass der dadurch ausgelöste Klimawandel in vielen Teilen der Welt Menschenleben koste. „Deutschland als einer der weltweit größten Verschmutzer hat eine enorme Verantwortung“, mahnte Thunberg. Mehr: Barrikaden und Sirenen – So räumte die Polizei das Protestcamp Lützerath