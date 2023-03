CCS Wintershall will mit Fluxys deutsches CO2 abtransportieren

Düsseldorf Der Gaskonzern Wintershall Dea und der belgische Fernleitungsnetzbetreiber Fluxys wollen beim Thema CO2-Speicherung kooperieren. Das gaben die beiden Unternehmen am Dienstag bekannt. Dabei soll ein grenzüberschreitendes CO2-Piplinenetz zwischen Süddeutschland und Belgien entstehen.

Der Plan ist, dass CO2 aus den Industriezentren in Süddeutschland über Pipelines zur deutsch-belgischen Grenze fließt. Von dort aus sollen die Emissionen durch ein von Fluxys entwickeltes CO2-Netz in Belgien nach Zeebrügge gelangen und anschließend zu Offshore-Speicherstätten in der Nordsee, an denen wiederum Wintershall beteiligt ist.

Zeebrügge liegt an der belgischen Nordseeküste und ist beispielsweise nur rund 500 Kilometer von Ludwigshafen entfernt, wo unter anderem der Chemiekonzern BASF sitzt. Von welchen Unternehmen das CO2 stammen soll, das Wintershall und Fluxys nach Belgien schicken wollen, gaben die beiden Unternehmen am Dienstag nicht bekannt. Allerdings ist Wintershall ein Tochterunternehmen von BASF, und die Chemiebranche ist – ähnlich wie die Stahlbranche – ein großer CO2-Emittent.

Das Thema CO2-Speicherung gewinnt derzeit rapide an Bedeutung. Durch sogenanntes Carbon Capture and Storage sollen die Emissionen eingefangen und unter der Erde gespeichert werden, statt in die Atmosphäre zu gelangen. Das soll den Klimawandel verlangsamen.

Auch politisch steigt die Unterstützung für diese Technologie, gegen die es bislang Vorbehalte gab. So hatte sich etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck in seiner Zeit als Landespolitiker in Schleswig-Holstein gegen CO2-Speicherungen vor der deutschen Küste ausgesprochen. Kürzlich besuchte er aber ein CCS-Projekt in Norwegen. Nun wird auch eine CO2-Speicherung in Deutschland geprüft.

Wintershall startet am Mittwoch CO2-Speicherung in „Greensand“-Projekt

Rund um das Thema CCS entstehen indes derzeit zahlreiche Unternehmenskooperationen. Vor allem Wintershall ist hier aktiv. Im Februar hatte Wintershall-Chef Mario Mehren bei einer Präsentation der Jahresbilanz gesagt: „Unser Ziel ist es, ein Kohlenstoffmanagement- und Wasserstoff-Geschäft aufzubauen, mit dem wir potenziell 20 bis 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr bis 2040 einsparen können. Das entspricht 60 Prozent der CO2-Emissionen der großen deutschen Stahlindustrie.“

Wintershall kooperiert auch in anderen Ländern mit Unternehmen aus der Gasbranche. Etwa in Dänemark: An diesem Mittwoch soll die erste CO2-Speicherung in der dänischen Nordsee eröffnet werden. Das dortige Projekt „Greensand“ treibt Wintershall gemeinsam mit dem britischen Chemiekonzern Ineos voran.

Wintershall hat sich zudem 2022 in Norwegen eine erste Speicherlizenz für CCS-Einspeicherungen in einem Feld namens „Luna“ gesichert. Das Unternehmen arbeitet mit dem norwegischen Gas- und Ölkonzern Equinor (ehemals Statoil) zusammen, um deutsches CO2 nach Norwegen zu bringen.

Equinor wiederum will gemeinsam mit Fluxys eine über 1000 Kilometer lange Exportpipeline für CO2 von Zeebrügge nach Norwegen bauen. Bis 2025 soll hier eine endgültige Investitionsentscheidung fallen, noch in diesem Jahrzehnt soll das Projekt in Betrieb gehen.

