 CES 2023: Bosch investiert drei Milliarden Euro in Halbleiter

Der Fokus des Konzerns liegt nicht mehr nur auf der Automobilindustrie. Schon jetzt steckt in jedem zweiten Smartphone mindestens ein Sensor von Bosch.

Stuttgart, Las Vegas Der Technologiekonzern Bosch will sein Geschäft mit Sensoren ausweiten. Das kündigte Bosch-Geschäftsführerin Tanja Rückert auf der Technologie-Leitmesse CES in Las Vegas an. „Wir werden deutlich in den Bereich investieren“, sagte Rückert dem Handelsblatt.

Die Halbleiterwerke in Dresden und Reutlingen werden ausgebaut. Bosch plant, bis zum Jahr 2026 im Rahmen des Investitionsplans drei Milliarden Euro in das Halbleitergeschäft und damit auch in Sensorentwicklung und -fertigung zu investieren. Bosch bezahlt 2023 allein in Dresden 250 Millionen Euro für den Standortausbau.

In Las Vegas stellte Rückert unter anderem verbesserte, wesentlich kleinere Sensoren für Partikelmessungen vor, die überall die Luftqualität ermitteln können. „Künftig könnten solche Geräte auch in Smartphones und Fitnesstrackern verbaut werden“, sagte Rückert. Zudem stellte die Digitalchefin ein verbessertes Antiblockiersystem für E-Bikes vor, das rund ein Drittel aller Unfälle vermeiden soll.

