Darren Woods im Interview Exxon-Mobil-Chef zum Tankrabatt: „Die Preise bleiben hoch“

Konzernchef Woods rechnet noch lange mit hohen Gas- und Ölpreisen und hält nichts von Benzinrabatten. Erneuerbare Energien sieht er nicht als Teil seiner Zukunftsstrategie.

„Das letzte, was Sie tun wollen, ist zusätzliche Nachfrage anzuregen“, sagt Exxon-Chef Woods zum deutschen Tankrabatt. (Foto: dpa) Esso-Tankstelle in Oldenburg

New York Der Chef des US-Ölkonzerns Exxon Mobil erwartet, dass die Preise für Öl und Gas noch lange hoch bleiben werden. „Strukturell ist nicht genug Angebot auf dem Markt“, sagte Darren Woods im Interview mit dem Handelsblatt. Dies liege nur bedingt an den Folgen des Ukrainekriegs, ursächlich seien vor allem fehlende Investitionen in die Förderung in der Coronapandemie. „Die Preise werden so lange höher bleiben, bis zusätzliches Angebot auf den Markt kommt“, sagte Woods.

Den in Deutschland eingeführten Tankrabatt, der Autofahrer entlasten soll, hält Woods für wenig sinnvoll. Auch hier sei die Lage vor allem durch das knappe Angebot bestimmt. „Das Letzte, was Sie tun wollen, ist also, zusätzliche Nachfrage anzuregen“, sagte der Manager. Eine Chance für Deutschland sieht Woods dagegen in der umstrittenen Fracking-Technologie: „Ich glaube, Fracking ist ein wichtiger möglicher Hebel, den es zu nutzen gilt.“

