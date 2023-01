Siemens Energy kann Gamesa von der Börse nehmen

Die Aktionäre der verlustreichen spanischen Windkraft-Tochter haben dem Delisting zugestimmt. Die wahren Herausforderungen kommen jetzt erst.

Siemens Energy nimmt seine Krisentochter von der spanischen Börse. (Foto: Reuters) Windrad von Siemens Gamesa vor Gran Canaria

München Der Dax-Konzern Siemens Energy kann seine Krisentochter Siemens Gamesa für die weitere Sanierung von der Börse nehmen. Die Hauptversammlung der spanischen Tochter in Bilbao stimmte am Mittwoch für das sogenannte Delisting. Wie Siemens Gamesa auf der Hauptversammlung mitteilte, soll die spanische Börsenaufsicht CNMV entsprechende Schritte an den Börsen in Madrid, Barcelona, Bilbao und Valencia einleiten.

Die Entscheidung für das Delisting war reine Formsache. Mit einem milliardenschweren Übernahmeangebot hatte Siemens Energy zum Jahreswechsel seine Beteiligung auf knapp 93 Prozent aufgestockt. Das reichte, um den Rückzug von der Börse zu erzwingen. Der Großaktionär erhofft sich von einer vollständigen Integration der Beteiligung jährliche Synergien von rund 300 Millionen Euro und will den operativen Turnaround des Siemens-Gamesa-Geschäfts erreichen.

Die großen Herausforderungen kommen jetzt erst noch. Siemens Gamesa macht seit Jahren Verluste und überraschte auch die Konzernmutter in München mit immer neuen Hiobsbotschaften.

Qualitätsprobleme führen zu neuen Verlusten