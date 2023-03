 Dirk Harbecke: Rock-Tech-Chef setzt auf geschlossenen Lithium-Kreislauf

Im brandenburgischen Guben beginnt am Montag eine neue Ära der europäischen Batterieproduktion. Rock-Tech-Chef Dirk Harbecke spielt dabei eine Schlüsselrolle. Mercedes zählt zu den Kunden.

Mit seinem Unternehmen nimmt Harbecke im brandenburgischen Guben den Bau eines Lithium-Konverters in Angriff. (Foto: Rock Tech Lithium) CEO Dirk Harbecke

Berlin, Zürich Dirk Harbecke, CEO von Rock Tech Lithium, will Europa auf dem Weg zur kompletten Batterie-Wertschöpfungskette ein Stück voranbringen. Mit seinem Unternehmen nimmt er im brandenburgischen Guben den Bau eines Lithium-Konverters in Angriff. Spatenstich in der Stadt nahe der polnischen Grenze ist am Montag.

In Lithium-Konvertern wird der Rohstoff Lithium so aufbereitet und veredelt, dass er für die Batterieproduktion verwendet werden kann. „Wir werden in Guben anfangs Lithium aus Minen einsetzen, bevorzugt aus Kanada und Australien“, erklärt Harbecke im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Unser Ziel ist es aber, einen geschlossenen Lithium-Kreislauf zu entwickeln. Bereits 2030 sollen 50 Prozent des in Guben eingesetzten Lithiums aus recycelten Batterien stammen“, sagt Harbecke. „Wir gehen damit auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft ein großes Stück voran.“

