 Elektroauto-Wende: Total verkauft alle Tankstellen in Deutschland

Der französische Ölkonzern gibt seine Tankstellen in zwei europäischen Ländern auf. Er will sich künftig auf Elektromobilität und Wasserstoff fokussieren.

Total erklärt: Seine Tankstellennetze in Europa würden aufgrund des sinkenden Kraftstoffvertriebs Umsatzeinbußen verzeichnen. (Foto: imago images/Hanno Bode) Tankstelle von Total

Düsseldorf, Paris Das Energieunternehmen Total Energies zieht sich als Tankstellenbetreiber aus Deutschland zurück. Das gab der Konzern am Donnerstagmorgen bekannt. Total will seine gesamten Tankstellennetze in Deutschland und auch in den Niederladen an das kanadische Unternehmen Alimentation Couche-Tard verkaufen. Alimentation Couche-Tard ist auf das Betreiben von täglich geöffneten sogenannten „Convenience Stores“ spezialisiert, die in der Regel ein Restaurant, einen Shop und eine Tankstelle umfassen.

Betroffen sind 1198 Tankstellen in Deutschland und 392 Tankstellen in den Niederlanden.

Zur Begründung hieß es: Der Konzern wolle sich stattdessen auf die neuen Mobilitätsformen konzentrieren – Elektromobilität und Wasserstoff. Total behält die Ladestationen außerhalb der Tankstellen sowie den Wasserstoffvertrieb und den Großhandel mit Kraftstoffen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen