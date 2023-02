Elektromobilität Batteriefirma Northvolt bereitet angeblich Börsengang vor

Das schwedische Unternehmen steht laut einem Bericht kurz davor, Banken für einen Börsengang auszuwählen. Northvolt äußert sich zurückhaltend zu dem Thema.

Bei der jüngsten Finanzierungsrunde 2021 hatten Investoren das Unternehmen mit zwölf Milliarden Dollar bewertet. (Foto: Bloomberg) Northvolt-Chef Peter Carlsson

New York, Stockholm Der schwedische Batteriezellen-Hersteller Northvolt macht sich Insidern zufolge bereit für einen milliardenschweren Börsengang in den kommenden zwölf Monaten. Das Start-up-Unternehmen, an dem auch Volkswagen, BMW und Siemens beteiligt sind, stehe kurz davor, Investmentbanken auszuwählen, die die Emission vorbereiten sollten, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Als Favoriten gelten dabei die US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley. Beim Börsengang könnte Northvolt mit mehr als 20 Milliarden Dollar bewertet werden, sagten die Insider. Ob er in New York oder in Europa stattfinden werde, sei offen.

Northvolt selbst äußerte sich zurückhaltend: „Wir werden künftig mehr Kapital brauchen. Von daher ist es nur natürlich, dass wir auf einen Börsengang vorbereitet sind“, sagte ein Sprecher. „Aber im gegenwärtigen Marktumfeld ist das nicht relevant.“

Das Geschäft mit Börsengängen war im vergangenen Jahr unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine, der Zinswende und der starken Schwankungen an den Börsen eingebrochen. Für 2023 – vor allem für die zweite Jahreshälfte – sind Investmentbanker aber wieder deutlich zuversichtlicher. Für Ende dieses Jahres nehmen unter anderem der Chipkonzern Arm Holdings Softbank und das Social-Media-Unternehmen Reddit Börsengänge ins Visier. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde 2021 hatten Investoren Northvolt mit zwölf Milliarden Dollar bewertet. Insgesamt hat das Unternehmen bisher acht Milliarden Dollar in Form von Eigen- und Fremdkapital bei Kapitalgebern wie Baillie Gifford und Folksam eingesammelt. Größter Anteilseigner ist Volkswagen. Der Aufbau von Fabriken für Lithium-Ionen-Batteriezellen, wie sie etwa für den Antrieb von Elektroautos und als Energiespeicher gebraucht werden, kostet Milliarden. Kunden dafür sind unter anderem VW und BMW. Ende 2022 hatte Northvolt im schwedischen Skelleftea seine erste „Megafabrik" eröffnet und ist damit zum ersten Anbieter in Europa aufgestiegen, der eine Batteriezelle entwickelt und produziert. Auch in Heide in Schleswig-Holstein erwägt Northvolt den Bau einer Fabrik.