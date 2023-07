Elektromobilität Mehrfachsteckdosen für Elektroautos – Start-up Charge X sichert sich frisches Geld

Berlin Das Münchener Start-up Charge X will Firmen den Umstieg auf die Elektromobilität erleichtern und erhält dafür nun erneut frisches Geld. Für die Expansion in neue Märkte und den Ausbau der Dienstleistungen hat die Ladeinfrastrukturfirma insgesamt 11,5 Millionen Euro eingesammelt.

Das Kapital kommt federführend vom ebenfalls aus München stammenden Wagniskapitalgeber UVC Partners. „Es gibt einen riesigen Bedarf im Markt“, erklärt UVC-Partner Johannes von Borries sein Engagement. Bisher hatte das 2018 gegründete Unternehmen 4,5 Millionen Euro bei Geldgebern eingenommen.

Laut einer Studie der Nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur im Auftrag des Verkehrsministeriums könnten in Deutschland 2030 bis zu 14,8 Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybride zugelassen sein. Demnach werden deutlich mehr öffentlich zugängliche Ladepunkte benötigt. Darauf setzt auch Charge-X-Chef Tobias Wagner: „Wir zählen mittlerweile mehr als 500 Firmenkunden.“

Das sollen nun schnell mehr werden. Dafür will Charge X auch im Ausland expandieren. Bisher ist die Firma in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, wo bisher insgesamt 3500 Lade-Module installiert wurden.

Zu den Kunden von Charge X gehören Volkswagen und SAP, aber auch die private Wohnungswirtschaft. Im Mittelpunkt des Angebots stehen Mehrfachsteckdosen, wodurch unter anderem Elektriker entlastet werden sollen. „Aktuell hat der Elektriker pro Ladestation einen enormen Arbeitsaufwand, entsprechende Zuleitungen zu legen und diese in ein Lastenmanagement zu integrieren“, sagte Wagner.

Charge X setzt auf kurze Lieferketten

Wegen des Mangels an Elektrikern müssten Privatpersonen und Firmen manchmal monatelang auf die Installation von Lademodulen warten. Mit Charge X könnten allerdings weitere Module einfach mit einem steckfertigen System an bestehende Ladepunkte angeschlossen werden, sagt Wagner. Für die Erweiterung sei dann eben keine Fachkraft mehr notwendig.

Die verwendeten Produkte kommen alle aus Deutschland. „Unsere längste Lieferkette ist 120 Kilometer lang“, sagte Mitgründer Michael Masnitza.

Das Laden vieler Fahrzeuge mit nur einem Netzanschluss hat auch UVC-Investor Borries überzeugt, der nun darauf dringt, das Produkt mithilfe von Vertriebsanstrengungen bekannter zu machen. Die Bestandsinvestoren, der Schweizer Energieversorger Energie 360 und Bonventure aus München, waren ebenfalls an Bord.

Start-up ist nicht allein auf dem Markt

Angesichts des Elektroautobooms und fehlender Lademöglichkeiten machen sich inzwischen auch andere Start-ups daran, den Markt zu besetzen. Erst kürzlich erhielt das Start-up Service4charger aus Berlin im Rahmen einer Finanzierungsrunde zehn Millionen Euro von Investoren. Der größte Anteil kam vom Wagniskapitalarm des Ölkonzerns BP.

Das Start-up fokussiert sich mit speziell ausgebildeten Elektroingenieuren auf die Installation und Wartung von Ladestationen. Aktuell ist die Firma mit mehr als 80 Mitarbeitern in ganze Deutschland unterwegs. Bald soll es laut Firmenchef Lucas Althammer in weitere Märkte gehen.

Anfang des Jahres waren in Deutschland mehr als eine Million Elektroautos zugelassen. Im Mai machten vollelektrische Fahrzeuge 17,3 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen aus. Bei der Expansion ins Ausland schaut Charge-X-Chef Wagner nun konkret nach Skandinavien und Frankreich. „Wir bleiben erst mal in Europa. Die CO2-Grenzwerte für die Autoflotten sind strenger und wir sind überzeugt, dass sich in Europa der Elektrostandard durchsetzt“, sagte er.

Die Kunden zahlen bei Charge X zum einen für die Hardware mit integriertem Lademanagement. Diese soll sicherstellen, dass alle Fahrzeuge zeitversetzt die benötigte Reichweite erzielen. Zum anderen gibt es noch eine gebührenpflichtige App zur Ladestromverteilung und Abrechnung.

„Es läuft alles darauf hinaus, dass das Auto in Form von kleinen Snacks geladen wird. Sei es zu Hause, auf der Arbeit oder im Supermarkt“, sagte Wagner. Dafür brauche es aber noch viel mehr Ladestationen.

