Neue Hoffnung für den Lithiumbergbau in Deutschland

Das Unternehmen AMG baut eine Lithiumraffinerie in Bitterfeld und hat sich zudem am Vorkommen Zinnwald beteiligt. Was AMG-Chef Heinz Schimmelbusch im Erzgebirge plant.

03.04.2023