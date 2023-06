Energie 17 Milliarden Euro in Öl und Gas: Norwegen bewilligt 19 neue Projekte

Europa will weg von fossiler Energie – der wichtigste Öl- und Gas-Lieferant baut seine Kapazitäten erstmal aus. Davon profitiert auch ein Konzern aus Österreich.

Norwegen gehört zu den größten Öl- und Gasförderern der Welt. (Foto: dpa) Norwegisches Ölfeld in der Nordsee

Wien/Oslo Norwegen hat 19 Öl- und Gasprojekte auf dem Festlandsockel des Landes bewilligt. Die Investitionen haben den Angaben des skandinavischen Landes zufolge einen Umfang von mehr als 200 Milliarden Norwegischen Kronen (rund 17 Milliarden Euro). „Die Projekte sind auch ein wichtiger Beitrag zu Europas Energiesicherheit“, sagte Erdöl- und Energieminister Terje Aasland bei der Bekanntgabe am Mittwoch.

Norwegen sei der einzige Nettoexporteur von Öl und Gas in Europa, sagte er. Mit den Projekten werde neue Produktion in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre sichergestellt, um die hohen Lieferkapazitäten beibehalten zu können. Die Projekte setzen sich zusammen aus neuen Erschließungen, weiterer Entwicklung bestehender Öl- oder Gasfelder und Investitionen in stärkere Inanspruchnahme vorhandener Förderstätten.

Auch der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat von den Behörden in Norwegen die Genehmigung für die Entwicklung und den Betrieb des Gasfeldes Berling in der Nordsee bekommen. Die ersten Bohrungen seien für das dritte Quartal 2026 geplant, die Gas- und Kondensatproduktion werde für 2028 erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die geschätzten förderbaren Brutto-Reserven dürften insgesamt etwa 45 Millionen Barrel betragen. Die OMV, die das Feld betreibt, hält einen Anteil von 30 Prozent. Der staatliche norwegische Energiekonzern Equinor besitzt 40 Prozent, der norwegische Öl- und Gasförderer DNO 30 Prozent. Früheren Angaben zufolge investieren die OMV und ihre Partner gemeinsam fast 900 Millionen Euro in die Erschließung des Gasvorkommens. „Berling ist eines unserer wichtigsten Erdgasentwicklungsprojekte und dient dazu, den Anteil von Erdgas in unserem Portfolio zu erhöhen, wie in der OMV Strategie 2030 dargestellt“, sagte der für den Geschäftsbereich Energy zuständige OMV-Vorstand Berislav Gaso. Das Gasfeld Berling liegt im nordwestlichen Teil Norwegens. Mehr: OMV steckt Milliarden in Schwarzmeer-Gasprojekt - Kritik von NGOs