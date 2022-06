Energie Bald 2.800 Euro Gasrechnung pro Haushalt: Was Verbraucher jetzt wissen müssen

Die ohnehin hohen Gaspreise sind seit dem Erreichen der Alarmstufe weiter gestiegen. Der Wirtschaftsminister warnt vor bis zu 200 Prozent höheren Rechnungen für Haushalte.

Über die Leitung liefert Russland nur noch 40 Prozent des eigentlich vorgesehenen Volumens. (Foto: Reuters) Nord Stream 1 Pipeline in Lubmin

Düsseldorf Nachdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag die zweite Stufe des Notfallplans Gas für Deutschland ausgerufen hat, steigen die Gaspreise weiter. Kostete ein Terminkontrakt für eine Megawattstunde (MWh) Erdgas für Juli am Mittwoch noch 126 Euro, kletterte der Preis bis Freitagmorgen auf 133 Euro. Damit ist er so hoch wie seit drei Monaten nicht mehr.

Seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, unterliegt der Gaspreis starken tagesaktuellen Schwankungen, ist im Schnitt aber massiv gestiegen. Vor einem Jahr kostete die Megawattstunde Erdgas nur 20 Euro.

Doch wie geht es jetzt weiter und was bedeutet das für Verbraucher? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Steigen die Preise noch weiter?

Die Gaspreise steigen aufgrund hoher Nachfrage und verknapptem Angebot bereits seit Herbst 2021 kontinuierlich. „Die Preise sind jetzt schon hoch, und wir müssen uns auf weitere Anstiege gefasst machen“, sagte Habeck am Donnerstag.

