Energie BP macht Rekordgewinn – und will mehr Öl und Gas fördern

Der britische Energieriese kassiert wegen der hohen Nachfrage nach Öl und Gas seine ambitionierten Klimaziele. Umweltschützer sind entsetzt, die Aktionäre dürften profitieren.

Nicht so schnell: BP bremst den Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft. (Foto: AP) Zapfsäulen an eine BP-Tankstelle in Großbritannien

London Kurz nachdem BP vor 114 Jahren gegründet wurde, stand das Unternehmen gleich zweimal am Rande des Ruins. Heute geht es dem Konzern so gut wie nie: Am Dienstag legte der inzwischen global operierende Energieriese das beste Ergebnis in seiner langen Geschichte vor. BP schrieb einen Gewinn von 28 Milliarden Dollar für das Jahr 2022 – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Aktien des Unternehmens stiegen daraufhin in London um rund vier Prozent.

Wie die Konkurrenten Exxon Mobil und Shell hat auch BP von hohen Gas- und Ölpreisen profitiert, die nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine enorm gestiegen waren. Durch den Boom bei den fossilen Brennstoffen ist die Profitmarge (ROACE) des Konzerns auf 30 Prozent angewachsen. Wegen der hohen Nachfrage nach Öl und Gas passt der Konzern allerdings auch seine Klimaziele an.