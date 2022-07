Energie Bund sichert Gashändler VNG im Notfall Milliardenhilfen zu

Berlin, Frankfurt Nach dem Energiekonzern Uniper will die Bundesregierung auch dem Leipziger Gashändler VNG möglicherweise nötige Hilfen bereitstellen. Wenn es wegen der ausbleibenden russischen Gaslieferungen eng für das Unternehmen werde, wolle der Bund mit einer Bürgschaft von bis zu zwei Milliarden Euro einspringen, heißt es aus Finanzkreisen. Zuerst hatte die „Südwest Presse“ berichtet. VNG wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

Der ostdeutsche Gasgroßhändler Verbundnetz Gas (VNG) hatte bereits im März einen Kredit über eine Milliarde Euro bei der Förderbank KfW beantragt, den man laut eigener Aussage bislang aber noch nicht in Anspruch genommen habe. Mit der zusätzlichen Bürgschaft des Bundes würde sich der Betrag nun auf drei Milliarden Euro erhöhen.

Die Tochter des baden-württembergischen Energieversorgers EnBW steckt in derselben Klemme wie Uniper: Weil der Gaspreis in den vergangenen Monaten immer weiter gestiegen ist, hat das Unternehmen zum einen Probleme damit, plötzlich milliardenschwere Sicherheitsleistungen hinterlegen zu müssen.

Gaspreise um mehr als 700 Prozent gestiegen

Zum anderen bekommt auch VNG deutlich weniger Erdgas aus Russland und muss sich nun um seine Verträge zu erfüllen mit teurem Gas von der Börse eindecken. Hier kostete eine Megawattstunde (MWh) Erdgas zuletzt 170 Euro. Zum Vergleich: vor einem Jahr kostete die MWh lediglich knapp 21 Euro.

Neben Uniper, Leag und VNG hat sich auch der Essener Energiekonzern Steag bereits Anfang des Jahres einen dreistelligen Millionenbetrag für die Absicherung seiner Geschäfte organisiert. Der ostdeutsche Kohlekonzern Leag sicherte sich dabei den höchsten Betrag: 5,5 Milliarden Euro Kredit beantragte das Unternehmen. Den Angaben zufolge war das einer der höchsten Kredite, den die staatliche Förderbank KfW bislang an ein Unternehmen vergeben hat.

Auf die Frage, ob man nun ebenfalls neuerliche Unterstützung vom Staat benötige, sagte ein Sprecher der Leag auf Anfrage, das dies aktuell nicht der Fall sei.

Das Wirtschaftsministerium arbeitet schon seit Tagen an einer weiteren Lösung, die dem Schutz von Unternehmen wie Uniper, VNG und Leag dienen soll. Konkret dreht sich alles um Paragraf 24 des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG). Der regelt, dass Gasimporteure bei Vorliegen einer Gasmangellage höhere Beschaffungskosten an ihre Abnehmer, also etwa Stadtwerke, weiterreichen können.

Alternativ zu den Preisanpassungsrechten des Paragrafen 24 EnSiG wird mit den neuen Paragrafen 26 EnSiG eine Verordnungsermächtigung für einen Umlagemechanismus geschaffen, der im Entwurf des Gesetzes als „saldierte Preisanpassung“ bezeichnet wird. Ein „unabhängiger Kassenwart“ soll demnach die Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung des Erdgases ermitteln und diese über eine Umlage auf alle Gasverbraucher verteilen.

Die neue Version des Energiesicherungsgesetzes soll am Freitagmorgen noch vor der Sommerpause vom Bundesrat abgenommen werden. Am Mittwoch ist die Novelle bereits vom Bundestag durchgewunken worden. Unter anderem soll sie auch einen Einstieg des Bundes bei strauchelnden Gasimporteuren erleichtern. Diese Option ist vor allem zur Rettung des kriselnden Uniper-Konzerns im Gespräch.

