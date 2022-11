Die Bundesregierung will Energiekonzernen einen Teil ihrer Gewinne nehmen und so die Strompreisbremse finanzieren. Doch die Branche fürchtet eine Investitionsbremse für Sonne und Wind.

Die Pläne der Bundesregierung könnten den Ausbau der erneuerbaren Energien erschweren. (Foto: dpa) Erneuerbare Energien

Berlin, Düsseldorf Die Pläne der Bundesregierung zur Abschöpfung von Zufallsgewinnen könnten den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland gefährden. Davor warnt die Strombranche. „Bei der Ausgestaltung muss sichergestellt sein, dass Unternehmen auch weiterhin in eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung investieren können“, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dem Handelsblatt. Und Michael Müller, Finanzvorstand des Energiekonzerns RWE warnte: „Wenn das so umgesetzt wird, müssen wir fürchten, dass neue Investitionen in erneuerbare Energien ausbleiben.“

RWE stellte am Donnerstag Quartalszahlen vor. Der Konzern ist demnach einer der größten Profiteure des starken Strompreisanstiegs. In den vergangenen neun Monaten hat der Essener Energiekonzern seinen Gewinn mit 2,1 Milliarden Euro (Ebit) im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

