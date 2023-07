Die Hersteller überbieten sich mit immer leistungsstärkeren Turbinen. Nach dem Milliarden-Debakel bei Siemens Gamesa mehren sich Forderungen nach einer Pause des Wettrennens.

Die technischen Sprünge bei der Entwicklung von Windrädern werden immer größer. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Windpark

München, Düsseldorf Gerade mal 50 Meter maßen die ersten Windräder in den 90er-Jahren. Heute reichen die Anlagen bis zu 150 Meter in den Himmel. Konnte ein Windrad in den Anfangszeiten rein rechnerisch gerade mal 133 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen, sind es heute über 20.000. Die technische Entwicklung der Windkraft ist rasant. Aber sie hat ihren Preis.

Zu spüren bekommt das aktuell vor allem der Turbinenhersteller Siemens Gamesa. „Die Industrie wäre gut beraten zu prüfen, ob dieses ‚immer schneller, immer höher, immer weiter‘ sinnvoll ist“, heißt es in Industriekreisen. Irgendwann komme man an die physikalischen Grenzen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen