Die Zahl der Solaranlagen in Deutschland wächst. Doch dafür ist das Verteilnetz oft noch gar nicht ausgelegt. Netzbetreiber kommen mit dem Ausbau nicht hinterher.

Solarmodule einer Photovoltaikanlage stehen auf dem Dach in Frankfurt. (Foto: dpa) Solaranlage

Düsseldorf Viele Deutsche fürchten die hohen Strompreise und setzen darum auf eine eigene Solaranlage. Bei Netzbetreibern wie Westnetz, Mitnetz und anderen stapeln sich die Anträge für neue Anschlüsse: „Die Anschlussbegehren unserer Kundinnen und Kunden bei unserer Verteilnetztochter Westnetz haben sich im Jahr 2022 mehr als verdoppelt – auf rund 70.000 Anträge“, bestätigt eine Sprecherin des Essener Unternehmens Westenergie auf Anfrage des Handelsblatts.

Der Netzbetreiber rechnet mit einem anhaltendenden Boom. Bis 2030 soll sich die Zahl der angeschlossenen Anlagen auf dann 15 Gigawatt verdreifachen – heute sind es gerade mal fünf Gigawatt.

„Aber leider erfolgen der Ausbau der Erneuerbaren und der dafür erforderliche Netzausbau noch nicht synchron“, so die Westenergie-Sprecherin. In der Praxis heißt das: An vielen Stellen ist das Netz noch nicht stark genug für die rasant steigende Masse an Solaranlagen.

