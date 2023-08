Energie Diese Bundesländer würden von angeglichenen Stromgebühren profitieren

Die Bundesnetzagentur will die Stromgebühren fairer verteilen. Damit würden die Kosten in einigen Ländern steigen – auch in NRW. Trotzdem sei das Vorhaben richtig, sagt der Rheinenergie-Chef.

Durch eine Angleichung der Stromgebühren würden die Brandenburger fast 130 Euro im Jahr sparen. (Foto: IMAGO/Andreas Franke) Brandenburg

Düsseldorf Wie hoch die Stromrechnung in Deutschland ist, hängt auch davon ab, in welchem Bundesland man lebt. Grund dafür sind unterschiedlich hohe Stromgebühren. Während eine Familie in Bremen mit einem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden pro Jahr nur 254 Euro (netto) für die Netze zahlt, sind es in Schleswig-Holstein 480 Euro (netto).

Eine exklusive Analyse des Vergleichsportals Verivox für das Handelsblatt zeigt, dass eine Angleichung der bundesweiten Netzgebühren auf einen einheitlichen Durchschnittswert von 350 Euro viele Bundesländer entlasten würde. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Bremen, Niedersachsen, Berlin und Baden-Württemberg würden die Kosten allerdings steigen.

Die Mehrkosten lägen nach Berechnungen von Verivox je nach Bundesland zwischen sechs und 29 Euro. Lediglich für Bremen wäre der Anstieg erheblich, hier würden 96 Euro mehr fällig. Die größte Ersparnis dagegen gäbe es im windreichen Schleswig-Holstein. Hier müssten Verbraucherinnen und Verbraucher 130 Euro weniger im Jahr zahlen.

Energie: Bundesnetzagentur will Stromgebühren reformieren