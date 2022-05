Energie Energiekonzern Eon verdient weniger – Operatives Ergebnis sinkt um 15 Prozent

Düsseldorf Der Energiekonzern Eon hat im ersten Quartal wegen höherer Beschaffungskosten weniger verdient. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei um 15 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro gesunken, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Im Bereich Kundenlösungen sei der operative Gewinn um 44 Prozent auf 414 Millionen Euro geschrumpft. Bei den Netzen habe Eon mit einem Gewinn von 1,5 Milliarden Euro vier Prozent weniger eingefahren. Der Konzern bestätigte die Prognose für 2022. Eon peilt ein bereinigtes Ebitda von 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro an nach zuletzt 7,9 Milliarden Euro.

„Wir sind trotz der Herausforderungen im ersten Quartal auf Kurs, unsere Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2022 zu erreichen“, sagte Finanzchef Marc Spieker. Höhere Beschaffungskosten hätten insbesondere das Vertriebsgeschäft belastet. „Der hierdurch ausgelöste temporäre Ergebnisrückgang wird allerdings im Jahresverlauf voraussichtlich aufgeholt werden.“

Für 2022 bestätigte Eon Investitionen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro. Spieker bekräftigte die Wachstumspläne des Konzerns. „Die Abkehr von der Abhängigkeit Europas von Energieimporten aus Russland wird eine gewaltige Beschleunigung der Energiewende erfordern.“ Dazu leiste Eon mit seinem Investitionsprogramm einen entscheidenden Beitrag. Eon investiere massiv in den Ausbau und die Digitalisierung der Verteilnetze und in nachhaltige Kundenlösungen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Bilanzcheck – Eon profitiert von hohen Energiepreisen und Atomkraft